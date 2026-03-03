Η κίνηση ματ στην Κάρπαθο με τους Patriot και το… παραμύθι του Μακρόν για πυρηνικό εργοστάσιο

Η κίνηση ματ στην Κάρπαθο με τους patriot

Με τη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο και τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο, η χώρα μας στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Με τη στρατηγική κίνηση-απόφαση για μεταφορά συστοιχιών Patriot στην Κάρπαθο, ακυρώνεται στην πράξη η παράνομη διαρκής NAVTEX που είχε εκδώσει η Τουρκία. Ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει η κατάσταση με την Κάρπαθο, την οποία η Άγκυρα χαρακτήριζε αποστρατικοποιημένη περιοχή. Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με τη σύμφωνη γνώμη του πρωθυπουργού κατάφερε να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία με ό,τι συνεπάγεται μία τέτοια εξέλιξη.

Ο… λίγος Στράμερ

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο Κιρ Στάρμερ αποφάσισε να στείλει… προσεχώς ένα αντιτορπιλικό στην Κύπρο. Η στάση του Βρετανού πρωθυπουργού έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Λευκωσία, ενώ δέχεται και τα πυρά των αγγλικών μέσων ενημέρωσης. Προφανώς ο Κιρ Στάρμερ δεν ενδιαφέρεται ούτε για την ασφάλεια του προσωπικού της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι που ήταν στόχος των Ιρανών, ούτε βέβαια για την ασφάλεια της Κύπρου.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί και η στάση των εταίρων. Με μεγάλη καθυστέρηση ο Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε να στείλει μία φρεγάτα στην Κύπρο, ενώ οι Γερμανοί υποσχέθηκαν γενικά και αόριστα βοήθεια στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αποδείχτηκε ανύπαρκτη, ενώ το πρόβλημα με την ασφάλεια της Κύπρου ανέδειξε την παντελή έλλειψη στρατηγικής αλλά και συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία και Γερμανία, καθώς και η Αγγλία, είχαν δείξει άμεσα αντανακλαστικά για την Ουκρανία, προσφέροντας τεράστια βοήθεια σε στρατιωτικό υλικό και ενισχύοντας το Κίεβο με εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε καλό κλίμα

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συμφωνεί με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να στείλει μαχητικά και φρεγάτες στην Κύπρο, όπως επίσης και με τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο. Βέβαια διαφωνεί με οποιαδήποτε απόπειρα άμεσης εμπλοκής στη γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Το πηρυνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα και το παραμύθι του Μακρόν

Για να μπορέσει η Γαλλία να μονοπωλήσει τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας, άνσαρε το περιβόητο ελληνογαλλικό αμυντικό σύμφωνο. Πρόκειται για ένα θολό κείμενο που υπόσχεται αμυντική στήριξη σε περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα δεχθεί επίθεση. Αυτό το κόλπο το πληρώσαμε σχεδόν 15.000.000.000 ευρώ, που είναι το κόστος για τα μαχητικά, τις φρεγάτες, τα πυραυλικά συστήματα και άλλες προμήθειες που επίκεινται με γαλλικά μεγαθήρια.

Τώρα ο Μακρόν επινόησε ένα νέο παραμύθι. Πρόκειται για τη λεγόμενη πυρηνική ομπρέλα, στην οποία επιχειρεί να εντάξει την Ελλάδα. Βέβαια το σχέδιο των Γάλλων είναι η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου για παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας, η οποία είναι σεισμογενής και έτοια πειράματα είναι παρακινδυνευμένα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν επιβεβαιώνει τη συμφωνία για εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, αλλά στο παρασκήνιο έχουν γίνει συζητήσεις και είναι ζήτημα χρόνου οι ανακοινώσεις.

