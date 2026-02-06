Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι 18άρηδες καλούνται φέτος από την εφορία – Οι εξαιρέσεις

Φέτος, χιλιάδες νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και απέκτησαν εισόδημα το 2025 καλούνται να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, όποιος συμπληρώνει τα 18 έτη και αποκτά οποιοδήποτε εισόδημα υποχρεούται να καταθέσει δήλωση.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν οι νέοι που δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους και διαθέτουν εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία ή κατοικία στο όνομά τους. Αντίθετα, εξαιρούνται όσοι δεν έχουν εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία και διαμένουν σε κατοικία γονέων, φίλων ή είναι φοιτητές σε άλλη πόλη χωρίς δική τους περιουσία.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ με ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet. Η ΑΑΔΕ χορηγεί αυτόματα ΑΦΜ σε νέους ηλικίας 12 έως 18 ετών, ενώ όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία εγγραφής.

Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο τέκνο σπουδάζει σε άλλη πόλη, η κατοικία του δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα. Αν όμως υπάρχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως η κατοχή αυτοκινήτου, τότε δημιουργείται φορολογική υποχρέωση, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να αμφισβητηθεί.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή δήλωσης από εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Ακόμη και αν υποβληθεί μηδενική δήλωση, δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, καθώς αυτή υπολογίζεται μόνο όταν υπάρχει εισόδημα.

Σε περίπτωση που προκύψει τεκμαρτό εισόδημα, για παράδειγμα λόγω κατοχής αυτοκινήτου, αυτό θεωρείται μαχητό τεκμήριο και μπορεί να αμφισβητηθεί, εφόσον αποδεικνύεται ότι:

το τέκνο συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που καλύπτουν τις δαπάνες του ,

, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ,

, είναι άνεργο και δικαιούται επίδομα ανεργίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να περιοριστεί ή να μηδενιστεί, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνολικά, η συμπλήρωση του 18ου έτους και η απόκτηση εισοδήματος σηματοδοτούν την έναρξη αυτοτελών φορολογικών υποχρεώσεων για τους νέους, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη ενημέρωση και σωστή υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και περιττές επιβαρύνσεις.