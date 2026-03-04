Φορολογικές δηλώσεις 2026

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει η πλατφόρμα στις 16 Μαρτίου – Ποιοι 18άρηδες πρέπει να κλείσουν ραντεβού με την εφορία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ανοίγει στις 16 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την εκκίνηση μιας κρίσιμης διαδικασίας για εκατομμύρια φορολογούμενους.

Το σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων προσφέρει σημαντική διευκόλυνση, ωστόσο απαιτείται σχολαστικός έλεγχος των στοιχείων, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλέον φόρους, πρόστιμα ή απώλεια εκπτώσεων.

Πώς θα πληρωθεί ο φόρος – Οι εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Ο φόρος εισοδήματος θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση κερδίζουν έκπτωση:

  • 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου

  • 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου

  • 2% για υποβολή έως τις 15 Ιουλίου 2026

Η έγκαιρη υποβολή, συνεπώς, δεν εξασφαλίζει μόνο ταχύτερη εκκαθάριση αλλά και ουσιαστικό οικονομικό όφελος.

Νέα δεδομένα: Χιλιάδες 18άρηδες στην εφορία

Για πρώτη φορά, χιλιάδες νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2025 θα πρέπει να υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Η υποχρέωση δεν αφορά μόνο όσους είχαν μικρό εισόδημα από εργασία. Επεκτείνεται και σε νέους που διαθέτουν:

  • Κατοικία (ακόμη και με μικρό ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας)

  • Ι.Χ. αυτοκίνητο

  • Άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνιστούν τεκμήρια διαβίωσης

Ποιοι 18άρηδες υποχρεούνται σε δήλωση

Υποχρεωμένοι σε υποβολή δήλωσης είναι όσοι:

  • Δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους και διαμένουν σε ιδιόκτητη ή δωρεάν παραχωρημένη κατοικία.

  • Κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια (όπως κατοικία ή αυτοκίνητο).

  • Απέκτησαν το 2025 οποιοδήποτε εισόδημα (μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικά ή επιχειρηματικά έσοδα, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.).

  • Ίδρυσαν επιχείρηση ή έκαναν έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

  • Είναι έγγαμοι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Σημαντική επισήμανση:
Για τα εξαρτώμενα τέκνα με εισόδημα, τα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν «κουρευτεί», ενώ έχει καταργηθεί το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν υποχρεούνται σε δήλωση οι 18άρηδες που:

  • Δεν είχαν καθόλου εισόδημα το προηγούμενο έτος.

  • Δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια.

  • Φιλοξενήθηκαν σε κατοικία γονέων ή συγγενών.

  • Είναι φοιτητές και νοικιάζουν σπίτι σε άλλη πόλη, χωρίς εισόδημα ή περιουσία.

Πώς αποκτούν κωδικούς – Τα βήματα στη myAADE

Για την υποβολή δήλωσης απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα της myAADE.

Όσοι δεν διαθέτουν, θα πρέπει να:

Υποβάλουν αίτηση

Μέσω της διαδρομής:
myAADE / ΑΦΜ & Κλειδάριθμος / Κλειδάριθμος

Παραλάβουν κλειδάριθμο

Με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Αυτόματα, με ταυτοποίηση μέσω τράπεζας και παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

  • Μέσω άμεσης ή προγραμματισμένης βιντεοκλήσης με υπάλληλο της υπηρεσίας myAADElive.

  • Με προγραμματισμένο ραντεβού και φυσική παρουσία σε ΚΕΦΟΔΕ, ΥΦΕ ή ΔΟΥ.

Ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό TAXIS

Από την εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος, επιλέγοντας:
Κλειδάριθμος / Ενεργοποίηση λογαριασμού

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται:

  • Username

  • Προσωρινός κωδικός πρόσβασης

  • Κλειδάριθμος

Τι πρέπει να προσέξουν όλοι οι φορολογούμενοι

Παρότι οι δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες, οι φορολογούμενοι οφείλουν να ελέγξουν:

  • Τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

  • Τόκους καταθέσεων

  • Ενοίκια

  • Στοιχεία κατοικίας

  • Οικογενειακή κατάσταση

  • IBAN για επιστροφή φόρου

Οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο φόρο ή σε καθυστέρηση επιστροφής.

Η φετινή περίοδος φορολογικών δηλώσεων φέρνει διευκολύνσεις αλλά και νέες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα για τους 18άρηδες που εισέρχονται για πρώτη φορά στο φορολογικό σύστημα.

Η έγκαιρη προετοιμασία, ο σωστός έλεγχος των στοιχείων και η αξιοποίηση της έκπτωσης για εφάπαξ πληρωμή μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο τελικό εκκαθαριστικό.

Η 16η Μαρτίου πλησιάζει — και για πολλούς νέους φορολογούμενους θα είναι η πρώτη τους «επαφή» με την εφορία.

