Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026, προκειμένου να υποβληθούν περίπου 6,9 εκατομμύρια δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2025.

Η φετινή διαδικασία συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές στη φορολογία, με μειώσεις τεκμηρίων και ελαφρύνσεις που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και φορολογούμενους με περιουσιακά στοιχεία.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι έχουν μείωση 50% στο τεκμήριο

Μείωση κατά 50% στο τεκμήριο διαβίωσης προβλέπεται για ελεύθερους επαγγελματίες που:

  • Διαμένουν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής

  • Για τη Δυτική Μακεδονία, την Π.Ε. Έβρου και συγκεκριμένους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου, το όριο αυξάνεται στους 1.700 κατοίκους

Η ίδια έκπτωση ισχύει και για:

  • Φορολογούμενους με αναπηρία 67%–79%

  • Κατοίκους νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων

  • Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα και αποκλειστική επιμέλεια

  • Γονείς τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%

  • Πολύτεκνες οικογένειες

  • Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας έως 25%

  • Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Τεκμήρια διαβίωσης: Μεγάλες μειώσεις σε κατοικίες και αυτοκίνητα

Τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται έως και 50%, ενώ καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ για εξαρτώμενα τέκνα που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Ενδεικτικά παραδείγματα κατοικιών:

  • Κατοικία 80 τ.μ. (ζώνη 1.600 €/τ.μ.): από 3.200 € → 2.240 €

  • Κατοικία 120 τ.μ. (ζώνη 1.500 €/τ.μ.): από 5.800 € → 4.040 €

  • Κατοικία 120 τ.μ. (ζώνη 3.000 €/τ.μ.): από 8.120 € → 5.252 €

  • Κατοικία 200 τ.μ. (ζώνη 2.000 €/τ.μ.): από 14.600 € → 10.200 €

Μειώσεις και στα αυτοκίνητα:

  • Καινούργιο ΙΧ 1.800 κ.εκ. με χαμηλές εκπομπές (99 γρ. CO₂): από 7.600 € → 2.000 €

  • ΙΧ 2.000 κ.εκ., 10ετίας (137 γρ. CO₂): από 4.400 € → 2.450 €

Εισοδήματα από ακίνητα: Πλήρης απαλλαγή φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος προβλέπεται για φορολογούμενους που το 2025:

  • Ενοικίασαν ακίνητα που ήταν κλειστά

  • Μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες

Προϋποθέσεις:

  • Το ακίνητο να ήταν κενό ή σε Airbnb για τουλάχιστον 3 χρόνια

  • Επιφάνεια έως 120 τ.μ.

  • Το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά τέκνο, εφόσον ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο παιδιά

Ανακαινίσεις ακινήτων: Έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ

Μείωση φόρου έως 3.200 ευρώ προβλέπεται για ιδιοκτήτες που το 2025 πραγματοποίησαν εργασίες επισκευής ή αναβάθμισης ακινήτων, εφόσον:

  • Οι πληρωμές έγιναν ηλεκτρονικά

  • Υπάρχουν τα νόμιμα παραστατικά

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Με το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα είναι διαθέσιμες για υποβολή. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία τους και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Τα δεδομένα θα προσυμπληρωθούν βάσει των αρχείων που οφείλουν να αποστείλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες.

