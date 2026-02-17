Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

Έχετε παρακολουθήσει εσχάτως κάποια από τα πολύ δελεαστικά βιντεάκια στα social media που σας υπόσχονται ότι θα γίνετε εκατομμυριούχοι; Το βασικό επιχείρημα που επικαλούνται είναι το εξής: βρίσκετε τον τρόπο να επενδύετε σταθερά ένα ποσό κάθε μήνα ξεκινώντας όσο το δυνατόν νωρίτερα. Επιμένετε στην μηνιαία επένδυση βρέξει χιονίσει. Και αφήνετε τον ανατοκισμό να κάνει τη δουλειά του. Να προσθέτει δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων, τόκους πάνω στους τόκους με τελικό στόχο αυτό το πολύ ελκυστικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Πάμε στην πράξη τώρα. Για να φτάσετε σε ένα τόσο μεγάλο ποσό, ή που θα πρέπει να αποταμιεύετε πολύ μεγάλα ποσά κάθε μήνα, ή που θα πρέπει να εξασφαλίζετε πολύ υψηλές αποδόσεις (κάτι που δεν γίνεται χωρίς ρίσκο) ή που θα πρέπει να επιμένετε στην αποταμίευση για 10ετίες ολόκληρες. Το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να συμβαίνουν και τα τρία μαζί. Και πάντοτε υπό την αίρεση ότι στο πέρασμα του χρόνου, δεν θα σας κάτσει ο καθοδικός κύκλος των αγορών τη στιγμή που θα ετοιμάζεστε να καρπωθείτε τους κόπους 10ετιών. Για φανταστείτε να είναι το κεφάλαιό σας αποταμιευμένο σε ένα Α/Κ και έναν χρόνο πριν την απόφαση ρευστοποίησής του να κάνει η αγορά ένα μείον 30%; Η ζημιά θα μεταφραστεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και το όνειρο του εκατομμυρίου μπορεί να μείνει ανολοκλήρωτο. Να σας δώσουμε μια συνταγή για να γίνετε εκατομμυριούχος μέσω του ανατοκισμού; Ξεκινώντας από το μηδέν χωρίς αρχικό κεφάλαιο δηλαδή) θα πρέπει να επενδύετε 1361 ευρώ τον μήνα για 40 χρόνια εξασφαλίζοντας μια μέση ετήσια απόδοση του 2%. Αν πιστεύετε ότι θα σας κάτσει η μέση απόδοση του 10% χωρίς κακοτοπιές, αρκούν 158 ευρώ τον μήνα για 40 χρόνια. Έτσι, για να γίνεται αντιληπτό στην πράξη πως λειτουργεί ο ανατοκισμός.

Ας κρατήσουμε πάντως κάτι από αυτή την ιστορία. Τη λογική της αποταμίευσης και της επένδυσης. Το ένα εκατομμύριο δεν είναι ένας προσγειωμένος στόχος. Το να μαζευτούν όμως 40-50.000 ευρώ για να δοθεί μια προκαταβολή για σπίτι ύστερα από 8-10 χρόνια, μπορεί να είναι. Το ποσοστό των 40 χιλιάδων ευρώ μαζεύεται με μέση ετήσια απόδοση 3% ύστερα από 10 χρόνια αν μπαίνουν στην άκρη 286 ευρώ τον μήνα. Ενώ η ετήσια απόδοση του 10% μπορεί να διασφαλίζεται μόνο μέσω του χρηματιστηρίου με την ανάληψη του σχετικού ρίσκου. Από την άλλη υπάρχουν και τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια που θα σου δώσουν το 2-3% χωρίς να αγωνιάς ιδιαίτερα για την πορεία των αγορών.

Και ερχόμαστε στην πράξη. Πώς σχεδιάζεται μια τέτοια στρατηγική; Με χαρτί και μολύβι είναι δύσκολο καθώς ο ανατοκισμός απαιτεί δύσκολους μαθηματικούς τύπους. Με το εργαλείο του fpress.gr η δουλειά απλοποιείται αρκετά.

Θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο χωρίς να μπλέξετε με καταναλωτικά δάνεια; Θέλετε να συγκεντρώσετε ένα ποσό που θα δοθεί ως προκαταβολή για την αγορά ιδιόκτητου σπιτιού; Ένα “μαξιλάρι” το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης; Η επίτευξη του οικονομικού στόχου απαιτεί προγραμματισμό και επιμονή. Βασική παράμετρος της εξίσωσης είναι ο χρόνος. Όσο μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια έχετε στη διάθεσή σας, τόσο ευκολότερη γίνεται η επίτευξη του οικονομικού στόχου. Δεύτερη παράμετρος η απόδοση που μπορείτε να διασφαλίσετε για τα χρήματά σας. Βασικό κλειδί: όσο μεγαλύτερη η ετήσια απόδοση, τόσο ευκολότερος γίνεται ο στόχος καθώς στα ποσά που βάζετε στην άκρη προστίθενται και οι τόκοι. Όσο όμως μεγαλύτερη είναι η απόδοση που θα κυνηγήσει κάποιος, τόσο μεγαλύτερο γίνεται και το ρίσκο.

Από τη θεωρία στην πράξη: Το εργαλείο υπολογισμού σας επιτρέπει να ορίσετε τον οικονομικό σας στόχο και να ορίσετε μια ετήσια προσδοκόμενη απόδοση για τα χρήματά σας. Απλό ταμιευτήριο; Μηδέν τοις εκατό. Έντοκο γραμμάτιο ελληνικού δημοσίου; Κάτι κοντά στο 2%. Μέρισμα εισηγμένης εταιρείας; Μπορεί και υψηλότερο ποσοστό με τον κίνδυνο πάντοτε να υποχωρήσει η τιμή της μετοχής άρα να μειωθεί και το κεφάλαιο.