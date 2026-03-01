Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πέθανε, καθώς η είδηση του θανάτου του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, επιβεβαιώθηκε και από την κυβέρνηση του Ιράν.

Αρχικά, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) πως ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είναι νεκρός, αναφέροντας ότι «έγινε μάρτυρας και κηρύσσεται πένθος 40 ημερών».

Νωρίτερα είχαν μεταδώσει πως κατά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Χαμενεΐ.

Ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, για αρκετές ώρες δεν επιβεβαιωνόταν από το Ιράν.

Προειδοποίηση της ιρανικής κυβέρνησης μετά την επιβεβαίωση του θανάτου

Το υπουργικό συμβούλιο του Ιράν εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, υποστηρίζοντας ότι το «μεγάλο έγκλημα» της δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν θα μείνει αναπάντητο». Η δήλωση ήρθε λίγη ώρα μετά τη μετάδοση των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν ότι ο 86χρονος ηγέτης σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή που έπληξε το συγκρότημά του στο κέντρο της Τεχεράνης.

Η κρατική τηλεόραση, ανακοίνωσε τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη σε έκτακτο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό. Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι «με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν, δεν θα ξεχαστούν, αντίθετα θα συνεχιστούν με ακόμη περισσότερο σθένος και ζήλο»

Η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα, ενώ διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η αντίδραση της Τεχεράνης θα καθορίσει την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Παρουσιαστής ανακοίνωσε κλαίγοντας τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και επταήμερη εθνική αργία για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο συγκρότημά του στο κέντρο της Τεχεράνης όταν ξεκίνησε η επίθεση, ενώ δορυφορικές εικόνες έδειξαν την περιοχή να έχει δεχθεί σφοδρό βομβαρδισμό.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε «στο γραφείο του στο σπίτι του ηγέτη» ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του» τη στιγμή της επίθεσης νωρίς το Σάββατο, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» φωτογραφία του που συνοδεύεται με λόγια από το κοράνι.

Οι πρώτες αναφορές για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωνε ότι υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν είναι πλέον στη ζωή», χωρίς να επιβεβαιώνει ρητά τον θάνατό του. Δήλωνε επίσης ότι το συγκρότημα του Χαμενεΐ έχει καταστραφεί και ότι οι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος έχουν σκοτωθεί.

Λίγο αργότερα, ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε και έχει βρεθεί η σορός του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο NBC News πως πιστεύει ότι οι πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός είναι σωστές. Εμφανίστηκε όμως πιο σίγουρος για τον θάνατο του Χαμενεΐ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, που έχουν σκοτωθεί ή ακρωτηριαστεί από τον Χαμενεΐ και τη συμμορία του αιμοδιψών κακοποιών» έγραψε στο Truth Social.

“Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/oXZTFGg5pS — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

«Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σωστή εκδοχή», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News και σχολίασε ότι ο Χαμενεΐ «σκότωσε πολλούς ανθρώπους» και «κατέστρεψε μια χώρα».

Παράλληλα, δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ έδειξαν αξιωματούχοι στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Mehr μεταδίδουν ότι ο Χαμενεΐ «παραμένει ακλόνητος και σταθερός στην καθοδήγηση του πεδίου» επιχειρήσεων.

Αλλά και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Sky News ότι «ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ασφαλείς»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε διαψεύσει στο NBC News τις αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ και ανέφερε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμα ζωντανός «από όσο γνωρίζω». Είπε ότι δύο διοικητές είχαν σκοτωθεί, αλλά ανώτεροι αξιωματούχοι του καθεστώτος έχουν επιζήσει.

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και δεν υπάρχει καμία επαφή μαζί του. Πληροφορίες ανέφεραν ότι έχουν σκοτωθεί ο γαμπρός και η νύφη του, με δορυφορικές εικόνες να δείχνουν την καταστροφή που προκλήθηκε στο συγκρότημα όπου διέμενε.

Ισραήλ: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τη χώρα – ήχησαν οι σειρήνες

Οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορική επίθεση ενεργοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε ο στρατός, ο οποίος σημείωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τη χώρα.

“Πριν λίγο σειρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές της χώρας μετά τον εντοπισμό πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ”, έγραψε ο ισραηλινός στρατός στο Telegram, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναχαίτισής τους.

Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων – Εκρήξεις σε Ντουμπάι, Ντόχα και Μανάμα

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα πλήγματα με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση σε απάντηση στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία κόστισε τη ζωή, μεταξύ άλλων, και στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

“Είκοσι επτά” αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, όπως και το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού και ένα συγκρότημα της αμυντικής βιομηχανίας στο Τελ Αβίβ είναι μεταξύ των στόχων, πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.

Στο μεταξύ πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αλλά και στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, για δεύτερη ημέρα σήμερα, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και χθες ήδη έπληξε στόχους σε απάντηση στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον του εδάφους του.