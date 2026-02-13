Μείωση φορολογικών προστίμων έως 50% με αποδοχή ελέγχου – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σημαντικές εκπτώσεις στα φορολογικά πρόστιμα, που φτάνουν έως και το 50%, μπορούν να εξασφαλίσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον αποδεχθούν εγκαίρως τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και παραιτηθούν από κάθε ένδικο μέσο.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), βασική προϋπόθεση για τη μείωση των προστίμων είναι η πλήρης αποδοχή των οφειλών που προκύπτουν από τον έλεγχο και η παραίτηση από διαδικασίες προσφυγής, όπως αυτές ενώπιον της Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και των διοικητικών δικαστηρίων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η ταχύτερη είσπραξη των φόρων και η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης από φορολογικές διαφορές.

Πότε ισχύουν οι μειώσεις προστίμων

Το ποσοστό έκπτωσης εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο ο φορολογούμενος αποδέχεται την οφειλή:

 Έκπτωση 50%

  • Μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών

  • Έως την προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης

 Έκπτωση 40%

  • Μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου

  • Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για ενδικοφανή προσφυγή στη Δ.Ε.Δ.

Έκπτωση 30%

  • Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Δ. ή τη σιωπηρή απόρριψη

  • Κατά το στάδιο προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο πρώτου βαθμού

 Έκπτωση 25%

  • Μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής

  • Έως την παραμονή της πρώτης ημερομηνίας συζήτησης της υπόθεσης

Πώς γίνεται η εξόφληση της οφειλής

Μετά την έγκριση της μείωσης του προστίμου, ισχύουν τα εξής:

  • Το 25% της συνολικής οφειλής καταβάλλεται εντός 3 ημερών από την αποδοχή

  • Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις μέσω πάγιας ρύθμισης

  • Η τελική έκπτωση ισχύει μόνο μετά την πλήρη και εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των δόσεων

  • Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, το μειούμενο ποσό του προστίμου τελεί σε αναστολή είσπραξης

Επιβαρύνσεις και τόκοι

Το υπόλοιπο της οφειλής, μετά την προκαταβολή, επιβαρύνεται με τόκο, ο οποίος:

  • Υπολογίζεται μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή της δήλωσης

  • Ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  • Προσαυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως

Τι συμβαίνει αν χαθεί η ρύθμιση

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης ή η μη εξόφληση σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής συνεπάγεται:

  •  Άρση της έκπτωσης

  • Επαναφορά της οφειλής στο αρχικό της ύψος

  • Χαρακτηρισμό του ποσού ως ληξιπρόθεσμου

  • Αφαίρεση μόνο των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί

Η αποδοχή των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου σε πρώιμο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση, μειώνοντας τα πρόστιμα έως και στο μισό. Για όσους διαπιστώνουν παραβάσεις, η έγκαιρη συμμόρφωση αποτελεί πλέον μια οικονομικά συμφέρουσα επιλογή, αποφεύγοντας μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

