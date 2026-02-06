ΙΝΚΑ: Να επιστραφούν τα ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα υπό τον νόμο Κατσέλη

Αίτημα επαναπροσδιορισμού των απαιτήσεων δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) διατυπώνει το ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η ομοσπονδία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ζητά από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds και servicers) να συμμορφωθούν με το ισχύον νομικό πλαίσιο, να υπολογίζουν τις μηνιαίες καταβολές με βάση το τρέχον επιτόκιο και να επιστρέψουν ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα. Παράλληλα, επισημαίνεται η υποχρέωση παροχής πλήρους ενημέρωσης προς τους δανειολήπτες για τη συνολική κατάσταση των δανείων τους, ενώ υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν αποφάσεις των Ειρηνοδικείων που καθορίζουν τα ποσά καταβολής.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει ότι το ζήτημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, για το οποίο έχει καταθέσει καταγγελία στην Ευρωπαία Εισαγγελέα μαζί με εμπορικούς φορείς.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Πέμπτη, η πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έπειτα από διάσκεψη αποφάσισε κατά πλειοψηφία (35-12) ότι ο υπολογισμός στον ανατοκισμό των «κόκκινων» δανείων του νόμου Κατσέλη πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης -όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες- και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, όπως ζητούσαν Τράπεζες και funds.

Η απόφαση αφορά 250.000 φυσικά πρόσωπα και περίπου 200.000 πρώτες κατοικίες, που έλαβαν προστασία από τον σχετικό νόμο, ρυθμίζοντας δάνεια ύψους 12,5 δισ. ευρώ περίπου, η πλειοψηφία των οποίων έχει υπαχθεί στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων, τον Ηρακλή. Οι δανειολήπτες αυτοί όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι, «νομιμοποιούνται» τώρα με βάση την απόφαση να διεκδικήσουν τα ποσά που τους καταλογιστεί επί σειρά ετών και τα οποία οδήγησαν στην διόγκωση της συνολικής οφειλής τους.
