BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

Η Ελλάδα εδραιώνεται ως βασικό trade στα χαρτοφυλάκια των διεθνών funds στην περιοχή EEMEA, σύμφωνα με τη νεότερη στρατηγική ανάλυση της Bank of America, η οποία καταγράφει σταθερές εισροές και υψηλό βαθμό υπερεπένδυσης στη χώρα. Η ελληνική αγορά δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ευκαιριακή τοποθέτηση, αλλά ως δομικό στοιχείο των αναδυόμενων χαρτοφυλακίων, με συμμετοχές σημαντικά υψηλότερες από τη στάθμισή της στους δείκτες.

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο βασικός πυλώνας του ελληνικού επενδυτικού story, καθώς συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη έκθεση ενεργών funds. Η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζει ως η πιο «γεμάτη» τοποθέτηση, αντανακλώντας τη σταθερή κερδοφορία, τη βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης και τη συνεπή μερισματική πολιτική. Η Eurobank ακολουθεί, αξιοποιώντας τη διεθνή της παρουσία και τη διαφοροποίηση εσόδων, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει ελκυστική λόγω της ταχείας εξυγίανσης του ισολογισμού και της ενίσχυσης των αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων. Παράλληλα, η Alpha Bank συνεχίζει να προσελκύει επενδυτές που τοποθετούνται μεσοπρόθεσμα, προσβλέποντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στη σταδιακή αναβάθμιση της αποτίμησης.

Πέρα από τις τράπεζες, σημαντικό ρόλο στο ελληνικό trade διατηρούν τα μεγάλα μη χρηματοοικονομικά blue chips. Ο ΟΠΑΠ παραμένει βασική αμυντική επιλογή, χάρη στις ισχυρές ταμειακές ροές και τη σταθερή μερισματική απόδοση. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να λειτουργεί ως τίτλος χαμηλότερου ρίσκου, με προβλέψιμα έσοδα και ισχυρή θέση στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Jumbo, από την πλευρά της, προσελκύει επενδυτές που αναζητούν ανάπτυξη στον κλάδο λιανικής, με έμφαση στη διεθνή επέκταση και τα υψηλά περιθώρια κέρδους.

Η επόμενη φάση του ελληνικού trade φαίνεται να αφορά την ενέργεια και τη βιομηχανία, με τη Bank of America να εντοπίζει σημαντικά περιθώρια rotation. Η Metlen εμφανίζεται ως μία από τις πιο υποεπενδεδυμένες μετοχές με θετική αξιολόγηση, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες «FOMO» για τα funds. Ο όμιλος συνδυάζει έκθεση σε ενέργεια, μέταλλα και έργα υποδομής, με αποτίμηση χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο, στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αντίστοιχα, η ΔΕΗ παραμένει υποεπενδεδυμένη σε σχέση με τη στρατηγική της σημασία, παρά τον μετασχηματισμό της σε ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο με έμφαση στις ΑΠΕ και στα δίκτυα. Η χαμηλή ακόμη συμμετοχή των funds υποδηλώνει ότι αποτελεί πιθανό αποδέκτη νέων τοποθετήσεων στο επόμενο στάδιο του κύκλου.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η BofA διατηρεί θετική στάση για τις αγορές EEMEA και το 2026, παρά την αυξημένη αισιοδοξία που ενδέχεται να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες διορθώσεις. Καταλύτης παραμένει η προσδοκία για αποδυνάμωση του δολαρίου και το ευνοϊκό περιφερειακό περιβάλλον.

Τα στοιχεία ροών επιβεβαιώνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή παραμένει ισχυρό, με τις εισροές προς τα ομόλογα να διατηρούνται διαχρονικά υψηλότερες από εκείνες προς τις μετοχές. Ωστόσο, η σταθεροποίηση του χάσματος από το 2023 και η νέα διεύρυνσή του το 2026 υποδηλώνουν μεταβαλλόμενες προτεραιότητες στα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Συνολικά, η Ελλάδα έχει πλέον περάσει στη φάση του ώριμου trade με εσωτερικό rotation, όπου οι τράπεζες διατηρούν τον κεντρικό ρόλο, αλλά η επόμενη αναπτυξιακή δυναμική αναμένεται να προέλθει από την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές, με αιχμή τη Metlen και τη ΔΕΗ.