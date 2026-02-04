H μισθολογική πυραμίδα στην Ελλάδα έχει μεγάλη βάση και στενή κορυφή

Αυτοί έχουν μισθό πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα: Η ακτινογραφία των αποδοχών και η «παγίδα» της ακρίβειας

Η συζήτηση για τους μισθούς στην Ελλάδα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Καθώς η χώρα έχει εξέλθει από τη μακρά περίοδο των μνημονίων και η ανεργία μειώνεται, παρατηρείται μια σαφής τάση μετατόπισης των εργαζομένων προς υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια. Ωστόσο, οι αριθμοί λένε τη μισή αλήθεια. Πόσοι είναι πραγματικά αυτοί που βλέπουν τετραψήφιο νούμερο στον τραπεζικό τους λογαριασμό και κατά πόσο αυτό αρκεί για να καλύψει το αυξημένο κόστος ζωής;

Στο fpress.gr, αναλύσαμε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και δημιουργήσαμε ένα μοναδικό εργαλείο που σας επιτρέπει να δείτε αναλυτικά πώς κατανέμονται οι μισθοί στη χώρα.

Ο «χάρτης» των 1.000+ ευρώ

Βάσει των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας για το σύνολο των 2.460.720 μισθωτών της χώρας, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων έχει πλέον περάσει το ψυχολογικό φράγμα των 1.000 ευρώ (μικτά).

Συγκεκριμένα, αν αθροίσουμε τα κλιμάκια από 1.001 ευρώ και άνω, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια σημαντική μερίδα του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, η μεγάλη συγκέντρωση γίνεται στα «χαμηλά» ρετιρέ:

  • Η πολυπληθέστερη κατηγορία: Το 24,3% των εργαζομένων, δηλαδή 597.695 άτομα, λαμβάνουν μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη ζώνη του μισθολογικού χάρτη.

  • Η μεσαία τάξη: Στο κλιμάκιο 1.201 – 1.500 ευρώ βρίσκονται 394.159 εργαζόμενοι, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 16,0% του συνόλου.

  • Οι υψηλότερες αμοιβές: Όσο ανεβαίνουμε, ο αριθμός μειώνεται. Από 1.501 έως 2.000 ευρώ λαμβάνουν 268.058 άτομα (10,9%), ενώ πάνω από 3.000 ευρώ μισθό έχουν μόλις 112.075 άτομα (4,6%).

Αυξάνονται οι μισθοί, αλλά φτάνουν;

Είναι ξεκάθαρο ότι σε σύγκριση με το παρελθόν, ο αριθμός των εργαζομένων που αμείβονται με μισθούς πείνας (κάτω από 500 ευρώ) έχει περιοριστεί σημαντικά (179.791 άτομα ή 7,3%). Παρόλα αυτά, η αύξηση του αριθμού όσων λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ πρέπει να διαβαστεί υπό το πρίσμα του πληθωρισμού.

Η αύξηση του κόστους στέγασης, των τροφίμων και της ενέργειας έχει μειώσει δραματικά την αγοραστική δύναμη. Έτσι, ενώ ονομαστικά οι μισθοί φαίνονται αυξημένοι, στην πραγματικότητα ένας μισθός των 1.000 ή 1.100 ευρώ σήμερα, έχει μικρότερη αξία σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει: Είναι ο μισθός των 1.000 ευρώ αρκετός για αξιοπρεπή διαβίωση ή αποτελεί απλώς το νέο όριο επιβίωσης;

Δείτε πόσοι παίρνουν τον μισθό σας με το εργαλείο του fpress.gr

Θέλετε να δείτε πού ακριβώς βρίσκεστε εσείς στην μισθολογική πυραμίδα της Ελλάδας;

Το fpress.gr δημιούργησε ένα διαδραστικό εργαλείο που σας δίνει τη δυνατότητα:

  1. Να επιλέξετε το μισθολογικό εύρος που σας ενδιαφέρει.

  2. Να δείτε ακριβώς πόσοι εργαζόμενοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

  3. Να συγκρίνετε την εξέλιξη των μισθών από το 2019 μέχρι και σήμερα.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν και πόσο έχουν βελτιωθεί οι αποδοχές στον κλάδο σας και στην ελληνική αγορά εργασίας συνολικά, πέρα από τους μέσους όρους που συχνά κρύβουν την πραγματικότητα.

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα: οι πάνω και οι κάτω από τα 1000 € τον μήνα

