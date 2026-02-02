Πόσα θα πληρώνω κάθε μήνα με τα μπλε τιμολόγια ρεύματος;

Από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα μάθετε το συνολικό ύψος του μηνιαίου λογαριασμού ρεύματος ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε. Θα πληροφορηθείτε μόνο το πόσο θα σας χρεώνουν οι ίδιοι οι πάροχοι για την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και το μηνιαίο πάγιο. Τι μένει; Πολλά. Η χρέωση του ΔΕΔΔΗΕ, η αντίστοιχη του ΑΔΜΗΕ, Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ο ΦΠΑ και μια σειρά ακόμη χρεώσεων. Να λοιπόν τι σας προσφέρει το εργαλείο: διαλέξτε όποιον πάροχο θέλετε. Επιλέξτε όποιο προϊόν σας ταιριάζει. Εμείς, θα σας πούμε το τελικό ύψος του λογαριασμού με βάση το σύνολο των χρεώσεων. Έτσι, θα έχετε μια πλήρη εικόνα πριν κάνετε την επιλογή σας. Το μόνο που δεν συνυπολογίζεται, είναι τα δημοτικά τέλη.

Your browser does not support iframes.<br /> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><br /> </p> <p>