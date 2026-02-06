Β.Ο.Α.Κ. και Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι «ανεβάζουν κατηγορία» τις οδικές και αεροπορικές υποδομές της Κρήτης

Στο στάδιο της κατασκευής βρίσκονται δύο εμβληματικά έργα υποδομής στην Κρήτη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας και ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου, μετά και τις πρόσφατες υπογραφές συμφωνιών που έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή, στο νησί από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Η πρώτη συμφωνία αφορούσε τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα στο Καστέλλι, ενώ η δεύτερη, την ενεργοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ, από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο.

Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο από τα μεγαλύτερα έργα που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο σε όλη την επικράτεια τόσο σε εύρος αντικειμένου όσο και σε επίπεδο τεχνικών απαιτήσεων.

ΒΟΑΚ

«Με την έναρξη της Περιόδου Παραχώρησης του βασικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, Χανιά – Ηράκλειο, ξεκινά ουσιαστικά η υλοποίηση του μεγαλύτερου και σημαντικότερου οδικού έργου που έχει γίνει ποτέ στο νησί. Πρόκειται για έναν αυτοκινητόδρομο που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας – πάνω απ’ όλα – ένα υψηλότερο επίπεδο οδικής ασφάλειας», δήλωσε ο κ. Δήμας, κατά την υπογραφή του Πρακτικού Συμφωνίας για τη Σύμβαση Παραχώρησης του ΒΟΑΚ.

Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τα Χανιά μέχρι τη Χερσόνησο, συνολικού μήκους 157 χλμ.

Στο έργο εντάσσεται και το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά (30 χλμ.), καθώς και ο Ανισόπεδος Κόμβος Χανίων που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων, κατόπιν της άσκησης δικαιώματος προαίρεσης που έγινε από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στα τεχνικά στοιχεία του έργου περιλαμβάνονται:

· 24 νέοι σύγχρονοι κόμβοι,

· 23 σήραγγες,

· 85 γέφυρες,

· 99 κάτω και άνω διαβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων και η εξυπηρέτηση των τοπικών μετακινήσεων,

· 19 κατασκευές τύπου “ cut & cover”, Κέντρα Ελέγχου Σηράγγων, Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης και Σταθμοί Εξυπηρέτησης Επιβατών.

Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει διάρκεια 35 έτη και αφορά την περίοδο μελέτης και κατασκευής και την 30έτη περίοδο λειτουργίας.

Στο βασικό τμήμα έχουν ήδη εκκινήσει πρόδρομες εργασίες στις Παρακάμψεις των πόλεων Χανίων και Ρεθύμνου.

Άλλωστε, εργοτάξια λειτουργούν ήδη στον ΒΟΑΚ, στο δημόσιο έργο από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη και στο ΣΔΙΤ, από τη Νεάπολη μέχρι τη Χερσόνησο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο οδικό άξονα από την Κίσσαμο μέχρι τα Λινοπεράματα, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων, σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

Οι εικόνες από το εργοτάξιο κατασκευής του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι αναδεικνύουν το μέγεθος και τη σημασία του έργου, καθώς η πρόοδος υλοποίησης βρίσκεται ήδη στο 67%.

Ο νέος αερολιμένας θα είναι ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα και προβλέπεται να αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα, με περισσότερους από 10 εκατ. επιβάτες το 2025, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 7,1% της επιβατικής κίνησης σε σχέση με το 2024.

Το εργοτάξιο επισκέφθηκε την προηγούμενη Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία του οποίου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε τη Συμφωνία για τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

«Η Συμφωνία ρυθμίζει το πλήρες θεσμικό, τεχνικό και οργανωτικό πλαίσιο για την έγκαιρη προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ICAO, EASA, SES και EUROCONTROL, και σε συγχρονισμό με το χρονοδιάγραμμα του Έργου», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Ειδικότερα, η συμφωνία προμήθειας του συστήματος αεροναυτιλίας αφορά:

· Ψηφιακό πύργο ελέγχου: Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον εργασίας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

· Συστήματα επικοινωνίας: Ψηφιακές πλατφόρμες μεταφοράς φωνής και δεδομένων με υψηλά επίπεδα εφεδρείας.

· Επιτήρηση και πλοήγηση: Εγκατάσταση σύγχρονων ραντάρ, βοηθημάτων προσέγγισης ακριβείας και μετεωρολογικών υποδομών υψηλής πιστότητας.

· Διασυνδεσιμότητα: Πλήρης σύνδεση με τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου Αεροδρομίου έχουν δρομολογηθεί οι υπολειπόμενες εργασίες που αφορούν την οδική σύνδεση του Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ, καθώς και την ηλεκτρική διασύνδεση του Αεροδρομίου.

Συνοψίζοντας, με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου και την κατασκευή του Β.Ο.Α.Κ, η Κρήτη θα αποκτήσει δύο υποδομές εμβληματικού μεγέθους, απολύτως αναγκαίες για τον όγκο των επισκεπτών που δέχεται, πλέον, το νησί, αλλά και την τοπική της οικονομία.