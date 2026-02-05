Κυρ. Πιερρακάκης: Κερδίζουμε 800 εκατ. το χρόνο από το 2029 και μετά με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Το μήνυμα ότι «δεν θα περάσει το χρέος η μια γενιά στην επόμενη» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε βίντεο το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο κανάλι @Ta_neagr.

Απαντώντας σε ερώτηση σε τι ωφελεί τον πολίτη και την ελληνική οικονομία ότι η χώρα αποπληρώνει νωρίτερα από το προβλεπόμενο δημόσιο χρέος από την εποχή των μνημονίων, ο κύριος Πιερρακάκης τονίζει κατηγορηματικά: «Υπάρχει όφελος. Κερδίζουμε 800 εκατομμύρια τον χρόνο από το 2029 και μετά. Γιατί τα κερδίζουμε; Γιατί ήταν πανάκριβο το πρώτο μνημόνιο. Ήταν πολύ ακριβά τα επιτόκια του πρώτου μνημονίου».

«Το πολιτικό μήνυμα για μένα» συμπληρώνει ο κύριος Πιερρακάκης, είναι «το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς: ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη». Ενώ υπογραμμίζει «και ένα άυλο όφελος: ο συμβολισμός στις αγορές. Δεν είναι λίγο. Στις αγορές, αυτή τη στιγμή, πάρτε το δεκαετές ελληνικό ομόλογο, το δεκαετές ιταλικό, το δεκαετές γαλλικό. Πάμε πολύ καλύτερα κάθε χρόνο. Και αυτό, μπορεί ο κόσμος που μας βλέπει να μην το εισπράττει απευθείας και να λέει «τι ρόλο παίζει για μένα το δεκαετές ομόλογο να είναι χαμηλά;». Παίζει. Διότι αν η οικονομία τα πηγαίνει καλά, έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Όλα αυτά αθροίζονται. Αυτό είναι το όφελος» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συνταγματική αναθεώρηση και ηγεσία της Δικαιοσύνης

Στην ανάρτησή του ο κ.Πιερρακάκης αναφέρεται και στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε ερώτηση για το αν μπορεί «η ίδια η Δικαιοσύνη να επιλέγει τους ταγούς της» ο κ.Πιερρακάκης τονίζει πως έχει πολύ ισχυρές επιφυλάξεις γι’ αυτό. «Εγώ, προσωπικά, θα σας έλεγα ότι ένα μεικτό σύστημα είναι το πιο ορθολογικό, με βάση και το τι έχω δει να συμβαίνει συνολικότερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης» λειτουργεί ένα μεικτό σύστημα όπου και η ίδια η Δικαιοσύνη ενεργεί -ενδεχομένως με μια προεπιλογή προσώπων- αλλά και το πολιτικό σύστημα παρεμβαίνει.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Έρευνα για την έκρηξη στη “Βιολάντα”: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας και σε γραφεία

Έρευνα για την έκρηξη στη “Βιολάντα”: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι του ιδιοκτήτη της εταιρείας και σε γραφεία

05.02.20261 λεπτ.
Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση για τα επιτόκια – Υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ισχυρό ευρώ

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση για τα επιτόκια – Υποβάθμισε τις ανησυχίες για το ισχυρό ευρώ

05.02.20261 λεπτ.
Γ. Χατζηθεοδοσίου :«Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά»

Γ. Χατζηθεοδοσίου :«Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά»

05.02.20261 λεπτ.
Πυρά Λαβρόφ σε Ελλάδα: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

Πυρά Λαβρόφ σε Ελλάδα: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

05.02.20261 λεπτ.
Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, με εντολή Βουρλιώτη

Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, με εντολή Βουρλιώτη

05.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 500 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο AT1 500 εκατ. ευρώ

05.02.20261 λεπτ.
Υπερταμείο: Δεν πωλείται η μαρίνα Καλαμαριάς – Τι απαντά στις αιτιάσεις του Δήμου

Υπερταμείο: Δεν πωλείται η μαρίνα Καλαμαριάς – Τι απαντά στις αιτιάσεις του Δήμου

04.02.20261 λεπτ.
ΙΝΣΕΤΕ: Μένουν λιγότερο, αλλά ξοδεύουν περισσότερο οι τουρίστες στην Ελλάδα

ΙΝΣΕΤΕ: Μένουν λιγότερο, αλλά ξοδεύουν περισσότερο οι τουρίστες στην Ελλάδα

04.02.20261 λεπτ.
Κωστής Χατζηδάκης: Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Κωστής Χατζηδάκης: Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

04.02.20261 λεπτ.
Πληθωρισμός: Στο 3
Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

04.02.20261 λεπτ.
Nestlé: Διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε νέα παρτίδα των προϊόντων της μάρκας Guigoz

Nestlé: Διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος σε νέα παρτίδα των προϊόντων της μάρκας Guigoz

04.02.20261 λεπτ.
ΕΛΑΣ: Σε εξέλιξη απάτη με sms για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου για υπέρβαση ταχύτητας

ΕΛΑΣ: Σε εξέλιξη απάτη με sms για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου για υπέρβαση ταχύτητας

03.02.20261 λεπτ.
Reuters: Προς απαγόρευση στην Ελλάδα τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Reuters: Προς απαγόρευση στην Ελλάδα τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

03.02.20261 λεπτ.
Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο η Ελλάδα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Πιερρακάκης στη Handelsblatt: Πρότυπο η Ελλάδα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

03.02.20261 λεπτ.
Share