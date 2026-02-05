Κυρ. Πιερρακάκης: Κερδίζουμε 800 εκατ. το χρόνο από το 2029 και μετά με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους

Το μήνυμα ότι «δεν θα περάσει το χρέος η μια γενιά στην επόμενη» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε βίντεο το οποίο ανάρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο κανάλι @Ta_neagr.

Απαντώντας σε ερώτηση σε τι ωφελεί τον πολίτη και την ελληνική οικονομία ότι η χώρα αποπληρώνει νωρίτερα από το προβλεπόμενο δημόσιο χρέος από την εποχή των μνημονίων, ο κύριος Πιερρακάκης τονίζει κατηγορηματικά: «Υπάρχει όφελος. Κερδίζουμε 800 εκατομμύρια τον χρόνο από το 2029 και μετά. Γιατί τα κερδίζουμε; Γιατί ήταν πανάκριβο το πρώτο μνημόνιο. Ήταν πολύ ακριβά τα επιτόκια του πρώτου μνημονίου».

«Το πολιτικό μήνυμα για μένα» συμπληρώνει ο κύριος Πιερρακάκης, είναι «το πολιτικό μήνυμα μιας γενιάς: ότι δεν θα περάσει το χρέος στην επόμενη». Ενώ υπογραμμίζει «και ένα άυλο όφελος: ο συμβολισμός στις αγορές. Δεν είναι λίγο. Στις αγορές, αυτή τη στιγμή, πάρτε το δεκαετές ελληνικό ομόλογο, το δεκαετές ιταλικό, το δεκαετές γαλλικό. Πάμε πολύ καλύτερα κάθε χρόνο. Και αυτό, μπορεί ο κόσμος που μας βλέπει να μην το εισπράττει απευθείας και να λέει «τι ρόλο παίζει για μένα το δεκαετές ομόλογο να είναι χαμηλά;». Παίζει. Διότι αν η οικονομία τα πηγαίνει καλά, έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες δουλειές, καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Όλα αυτά αθροίζονται. Αυτό είναι το όφελος» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συνταγματική αναθεώρηση και ηγεσία της Δικαιοσύνης

Στην ανάρτησή του ο κ.Πιερρακάκης αναφέρεται και στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε ερώτηση για το αν μπορεί «η ίδια η Δικαιοσύνη να επιλέγει τους ταγούς της» ο κ.Πιερρακάκης τονίζει πως έχει πολύ ισχυρές επιφυλάξεις γι’ αυτό. «Εγώ, προσωπικά, θα σας έλεγα ότι ένα μεικτό σύστημα είναι το πιο ορθολογικό, με βάση και το τι έχω δει να συμβαίνει συνολικότερα στις άλλες χώρες της Ευρώπης» λειτουργεί ένα μεικτό σύστημα όπου και η ίδια η Δικαιοσύνη ενεργεί -ενδεχομένως με μια προεπιλογή προσώπων- αλλά και το πολιτικό σύστημα παρεμβαίνει.