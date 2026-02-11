Κώστας Γεράρδος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, τον «Καπετάν Γιώργη»

Σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο LinkedIn προχώρησε ο γιος του Γιώργου Γεράρδου, Κώστας, αποχαιρετώντας τον πατέρα του, ιδρυτή του Πλαισίου.

Από τα παιδικά του χρόνια στο Φάληρο, όπου μεγάλωσε με τις θυσίες μιας μητέρας που δούλευε από τα χαράματα και ενός πατέρα που τον μύησε νωρίς στα μυστικά του εμπορίου, μέχρι την ίδρυση του Πλαισίου σε ηλικία μόλις 22 ετών, ο «Καπετάν Γιώργης» έχτισε με ατσάλινη πειθαρχία και βαθιά αγάπη μια επιχειρηματική διαδρομή 57 ετών.

Γιώργος Γεράρδος

Η ανάρτηση του Κώστα Γεράρδου:

«Από έξω γεμάτος ατσάλι, από μέσα γεμάτος αγάπη.

Του άναψε την φλόγα στην ψυχή μια μαμά που δούλευε από τις 5 το πρωί κάνοντας ενέσεις για να μπορεί να του πληρώσει τα δίδακτρα του Κολλεγίου.

Του έδωσε τα εφόδια για την ζωή ένας μπαμπάς που τον έβγαζε μαζί του στην αγορά από παιδάκι να πουλάνε φάρμακα πόρτα πόρτα. Έμαθε τα μυστικά του εμπορίου πίσω από το πορτάκι ενός περιπτέρου.

Στο σχολείο έβλεπε τους άξιους συμμαθητές του να απολαμβάνουν οικονομική ευμάρεια κι αυτός γυρνούσε πίσω στο μικρό σπίτι του στο Φάληρο και διάβαζε σε μια μικρή αποθηκούλα, δίπλα σε ένα κοτέτσι με τις κότες της γιαγιάς Χρύσας».

 

Γιώργος Γεράρδος

«Έχτισε το όνειρο της ζωής του, το λιλιπούτειο τότε Πλαίσιο, στα 22 του, όντας φοιτητής στο τότε πιο λαμπρό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που το τελείωσε για χάρη της μαμάς του, που τον ξόρκιζε να βάλει το πτυχίο στον τοίχο του! Αλλά αυτός είχε άλλα όνειρα.

Έκτοτε, κάθε μέρα εδώ και 57 χρόνια, κατέθετε υπερβολικό κόπο και πολλή αγάπη για να χτίσει το όνειρό του, χωρίς να πτοηθεί ποτέ από καταιγίδες. Και μεγαλούργησε.

Σκληρός, αλλά δίκαιος, καπετάνιος της πρώτης γραμμής, με άμεμπτη ηθική πυξίδα και με αρχές που δεν συναντάς εύκολα σήμερα.

Αυτός ήταν ο κύριος Γιώργος, για τα παιδιά του Πλαισίου. Ο Καπετάν Γιώργης για τους φίλους του τους θαλασσινούς. Αυτός ήταν ο μπαμπάς μου.

Σήμερα το πρωί σάλπαρε για το μεγάλο ταξίδι.

Εμείς που μένουμε πίσω, θα κρατήσουμε την φλόγα δυνατή».

