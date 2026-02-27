Η Κομισιόν ανακοίνωσε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur

Την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη) ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έχει παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν “χθες, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή έγιναν οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν τη Συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Η Βραζιλία και η Παραγουάη αναμένεται να ακολουθήσουν σύντομα. Και αυτά είναι τόσο καλά νέα. Επειδή δείχνουν την εμπιστοσύνη και την προθυμία των εταίρων μας να προωθήσουν τη σχέση μας και να θέσουν σε εφαρμογή αυτή την ορόσημο συμφωνία.

Η Συμφωνία Mercosur δημιουργεί μια αγορά 720 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ανοίγει αμέτρητες ευκαιρίες. Μειώνει δισεκατομμύρια σε δασμούς. Επιτρέπει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μας να έχουν πρόσβαση σε αγορές και να αναπτυχθούν σε επίπεδα που μόνο να ονειρεύονταν πριν. Και δίνει επίσης στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα του πρώτου που θα έκανε την κίνηση σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων οριζόντων. Αλλά το πλεονέκτημα του πρώτου που θα έκανε την κίνηση πρέπει να υλοποιηθεί. Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να εφαρμόσει προσωρινά τη Συμφωνία από την πρώτη επικύρωση από μία χώρα της Mercosur”.

Όπως μάλιστα υπογράμμισε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν “η «προσωρινή εφαρμογή» είναι, εκ φύσεως, προσωρινή. Αναφέρεται ακριβώς στον τίτλο. Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η Συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει μια ομαλή και διαφανή διαδικασία.

Στις 12 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβαλε, στον “πάγο” την εμπορική συμφωνία, καθώς μια οριακή πλειοψηφία , μόλις 10 ~Ευρωβουλευτών, αποφάσισε να παραπέμψει το σχέδιο της συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ για να αποφανθεί για τη νομική του βάση. Υπέρ της παραπομπής της Συμφωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ ψήφισαν 334, κατά 324 και υπήρξαν 10 αποχές.