Γ. Χατζηθεοδοσίου :«Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων που δεν κοστίζει τίποτα, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά»

“Η ανάγκη για μια νέα, ρεαλιστική και δίκαιη ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις προς το Δημόσιο δεν αποτελεί ούτε λαϊκισμό ούτε μια εύκολη υπόσχεση. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα απολύτως τεκμηριωμένο μέτρο, το οποίο –και αξίζει να τονισθεί– δεν συνεπάγεται κανένα δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Αντίθετα, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός αύξησης των δημόσιων εσόδων και επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας” σημειώνει σε δήλωση του ο ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

“Σήμερα, χιλιάδες επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν εκτός κάθε ρύθμισης. Όχι από επιλογή, αλλά επειδή οι προηγούμενες ρυθμίσεις συνοδεύονταν από τόσο αυστηρές και περιοριστικές προϋποθέσεις, που στην πράξη απέκλειαν τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών. Αποτέλεσμα; Χρέη που «παγώνουν», επιχειρήσεις που ασφυκτιούν και το Δημόσιο να μην εισπράττει τίποτα.

Μια νέα ρύθμιση 120 δόσεων, με ευρείες προϋποθέσεις ένταξης, μπορεί να αλλάξει ριζικά αυτή την προβληματική εικόνα. Και να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ενταχθούν για πρώτη φορά στο σύστημα, αλλά και να επανενταχθούν οφειλέτες που τέθηκαν εκτός ρυθμίσεων λόγω αδυναμίας στην καταβολή των υποχρεώσεων τους. Έτσι η κυβέρνηση θα μπορεί να μετατρέψει «νεκρά» χρέη σε πραγματικά έσοδα για το κράτος.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο ζήτημα των τόκων και των προσαυξήσεων. Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δεν έχουμε καμία αντίρρηση να καταβληθεί το αρχικό χρέος. Δεν είναι, όμως, λογικό ούτε δίκαιο να απαιτείται η αποπληρωμή ποσών που έχουν «εκτοξευθεί» εξαιτίας υπέρογκων τόκων και πανωτοκίων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι προσαυξήσεις ξεπερνούν το ίδιο το κεφάλαιο, καθιστώντας κάθε προσπάθεια ρύθμισης ουσιαστικά αδύνατη. Η διαγραφή ή δραστική μείωση αυτών των επιβαρύνσεων είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση.

Παράλληλα, η ρύθμιση οφείλει να είναι ενιαία και να περιλαμβάνει όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο: τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με «διαχωρισμένα» χρέη και το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις λύσεις που τους προσφέρονται.

Θέλω, τέλος, να τονίσω ότι αυτή η πρόταση δεν εμφανίζεται σήμερα για πρώτη φορά. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών την έχει καταθέσει εδώ και καιρό, στο πλαίσιο των προτάσεων του για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και την ουσιαστική προστασία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και η εκτίμηση μου είναι ότι ήρθε πλέον η ώρα να εφαρμοστεί.

Η κυβέρνηση έχει σήμερα την ευκαιρία να υιοθετήσει ένα μέτρο που δεν της κοστίζει τίποτα δημοσιονομικά, αλλά μπορεί να αποδώσει πολλά: περισσότερα έσοδα, περισσότερη συνέπεια, περισσότερη οικονομική ανάσα για την πραγματική οικονομία, αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί.”