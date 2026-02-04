Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Ηπια υποχώρηση στο 2,8% εμφάνισε τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 2,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη, η αποκλιμάκωση ήταν πιο απότομη, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να ανέρχεται στο 1,7% από 2% στο τέλος του 2025 και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μπλοκ μπήκε στην -ευρέως αναμενόμενη-περίοδο πληθωρισμού κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ, γεγονός όμως που δεν προβλέπεται να αλλάξει την πορεία που ακολουθεί μέχρι στιγμής η κεντρική τράπεζα στα επιτόκια.

Toν υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ κατέγραψε η Σλοβακία με 4,2%, ακολούθησε η Κροατία με 3,6% και στη συνέχεια η Ελλάδα και η Ιρλανδία με 2,6%, καθιστώντας την χώρα μας στην πρώτη τριάδα των κρατών-μελών με τον υψηλότερο ρυθμό ανόδου των τιμών. Τον χαμηλότερο πληθωρισμό εκτιμάται ότι είχε η Φινλανδία με 1%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, o τομέας που εξακολουθει να στηρίζει περισσότερο τον πληθωρισμό στο μπλοκ είναι οι υπηρεσίες (στο 3,2% τον Ιανουάριο έναντι 3,4% τον Δεκέμβριο). Μικρότερη συμβολή έχει ο πληθωρισμός τροφίμων, αλκοόλ και καπνού στο 2,7% έναντι 2,5% τον Δεκέμβριο, ενώ ελάχιστη επιτάχυνση της τάξης του 0,4% εμφάνισε ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.

Με αρνητικό πρόσημο συνέχισε να κινείται ο πληθωρισμός της ενέργειας, εμφανίζοντας μάλιστα μεγάλη βουτιά στο -4,1% από 1,9%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο δείκτης δηλαδή που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού και τον οποίο παρακολουθεί στενά η ΕΚΤ, υποχώρησε ελαφρώς στο 2,2% από 2,3% τον Δεκέμβριο, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τα επίπεδα στα οποία στοχεύει η κεντρική τράπεζα.

Οριακή άνοδος στη Γερμανία

Στη Γερμανία ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε ελαφρώς, αφού η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κατέγραψε απροσδόκητα ισχυρή ανάπτυξη στο τέλος του περασμένου έτους.

O δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1% τον Ιανουάριο από 2% τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα μείνει αμετάβλητow.

Χαμηλό πέντε ετών στη Γαλλία

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία υποχώρησε απροσδόκητα σε χαμηλό πενταετίας, παραμένοντας σημαντικά κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς μειώθηκαν οι τιμές της Eνέργειας.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τη μέση εκτίμηση για 0,6% των 20 αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg. Μόνο ένας είχε προβλέψει σωστά την εξέλιξη, η οποία αποτελεί τον ασθενέστερο ρυθμό αύξησης από τον Δεκέμβριο του 2020.