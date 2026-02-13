Eurostat: Στο 0,3% η ανάπτυξη σε Ευρωζώνη και ΕΕ το δ’ τρίμηνο 2025

Οριακή αλλά σταθερή παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη στο τέλος του 2025 σε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο για την Ευρωζώνη (0,3%), ενώ στην ΕΕ είχε καταγραφεί ελαφρώς υψηλότερος ρυθμός, στο 0,4%.

Με βάση τα εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία, η συνολική ανάπτυξη για το 2025 διαμορφώθηκε στο 1,5% για την Ευρωζώνη και στο 1,6% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας μια μέτρια αλλά θετική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στη χρονιά.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ. Οι επιδόσεις αυτές είναι ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, όταν η ετήσια άνοδος είχε διαμορφωθεί στο 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.