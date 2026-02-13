Eurostat: Στο 0,3% η ανάπτυξη σε Ευρωζώνη και ΕΕ το δ’ τρίμηνο 2025

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Οριακή αλλά σταθερή παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη στο τέλος του 2025 σε Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στο σύνολο της ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το τρίτο τρίμηνο για την Ευρωζώνη (0,3%), ενώ στην ΕΕ είχε καταγραφεί ελαφρώς υψηλότερος ρυθμός, στο 0,4%.

Με βάση τα εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένα τριμηνιαία στοιχεία, η συνολική ανάπτυξη για το 2025 διαμορφώθηκε στο 1,5% για την Ευρωζώνη και στο 1,6% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας μια μέτρια αλλά θετική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας μέσα στη χρονιά.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ. Οι επιδόσεις αυτές είναι ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, όταν η ετήσια άνοδος είχε διαμορφωθεί στο 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΟΔΔΗΧ
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμματίων στις 18 Φεβρουαρίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμματίων στις 18 Φεβρουαρίου

13.02.20261 λεπτ.
Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: “Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…”

Μετωπική σύγκρουση Τσίπρα – Στουρνάρα: “Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…”

13.02.20261 λεπτ.
Πιερρακάκης: Συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

Πιερρακάκης: Συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

13.02.20261 λεπτ.
Γιώργος Κώτσηρας: Επιστρέφουμε στον πολίτη σημαντικό μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας

Γιώργος Κώτσηρας: Επιστρέφουμε στον πολίτη σημαντικό μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας

13.02.20261 λεπτ.
FT: Προς ανάκληση δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο ο Trump

FT: Προς ανάκληση δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο ο Trump

13.02.20261 λεπτ.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

12.02.20261 λεπτ.
Εφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Εφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

12.02.20261 λεπτ.
IΝΣΕΤΕ: Η ελληνική οικονομία μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο

IΝΣΕΤΕ: Η ελληνική οικονομία μετατοπίζεται σταδιακά προς ένα πιο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο

12.02.20261 λεπτ.
Γ. Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ήταν όλα τιμολογημένα

Γ. Παναγόπουλος: Δεν παραιτούμαι από πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Ήταν όλα τιμολογημένα

12.02.20261 λεπτ.
Στο 2,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Mεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα-ένδυση

Στο 2,5% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Mεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα-ένδυση

12.02.20261 λεπτ.
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

12.02.20261 λεπτ.
Κώστας Γεράρδος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, τον «Καπετάν Γιώργη»

Κώστας Γεράρδος: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, τον «Καπετάν Γιώργη»

11.02.20261 λεπτ.
Μητσοτάκης: Να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις – Ερντογάν: Πολύτιμος φίλος ο Έλληνας πρωθυπουργός

Μητσοτάκης: Να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις – Ερντογάν: Πολύτιμος φίλος ο Έλληνας πρωθυπουργός

11.02.20261 λεπτ.
ΗΠΑ: Απρόσμενη πτώση της ανεργίας στο 4,3%

ΗΠΑ: Απρόσμενη πτώση της ανεργίας στο 4,3%

11.02.20261 λεπτ.
Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

Νίκος Παπαθανάσης: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί ούτε ένα ευρώ χωρίς να είναι σύννομο

11.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com