ΕΛΤΑ: Τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου – Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος

Στις 20 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση του σχεδίου «μετασχηματισμού» των ΕΛΤΑ με την αναστολή λειτουργίας 11 υποκαταστημάτων στην περιφέρεια.

Το πλάνο περιλαμβάνει το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων και την αντικατάστασή τους είτε με υπάρχοντα σημεία της ΕΛΤΑ Courier είτε με το μοντέλο «shop-in-shop», όπου ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω συνεργασιών με ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις, όπως μίνι μάρκετ, βιβλιοπωλεία και καφετέριες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν από 20 Φεβρουαρίου είναι τα εξής:

Αλιβέρι

Λεχαινά Ηλείας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Αρχάνες Ηρακλείου

Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Σοφάδες Καρδίτσας

Νεάπολη Λακωνίας

Σκάλα Λακωνίας

Αλμυρός Μαγνησίας

Στυλίδα Φθιώτιδας

Όπως αναφέρει το υπουργείο, «στο συνολικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αναδιοργάνωση περίπου 150 ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων, μέσω σταδιακής μεταφοράς της δραστηριότητάς τους σε σημεία συνεργατών ή σε κοντινά σημεία εξυπηρέτησης, χωρίς να μειώνεται ο αριθμός των σημείων παρουσίας στον χάρτη. Η ταμπέλα και οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ παραμένουν σε κάθε περιοχή, με διευρυμένο ωράριο και πλήρη συνέχεια στην εξυπηρέτηση».

«Ακολουθεί δεύτερο πακέτο 25 έως 30 καταστημάτων και μέσα στους επόμενους δύο μήνες προβλέπεται η πλήρης υλοποίηση του συνολικού σχεδιασμού.

Σε κάθε στάδιο προηγείται διάλογος με τους τοπικούς φορείς, ενημέρωση των πολιτών και οργανωμένη προετοιμασία των νέων σημείων εξυπηρέτησης.

Τα ΕΛΤΑ επιλέγουν έναν μετασχηματισμό που συνδυάζει επιχειρησιακή βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη και σεβασμό στους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας ότι τα ΕΛΤΑ παραμένουν παρόντα σε κάθε γωνιά της χώρας, σήμερα και στο μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.