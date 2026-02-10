Παρέμβαση ΣΕΒ – BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Έκκληση για άμεσες και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ απευθύνουν οι ευρωπαϊκοί εργοδοτικοί φορείς, μέσω της BusinessEurope, ενόψει της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Φεβρουαρίου. Με την ίδια αφορμή, ο ΣΕΒ επανέρχεται σήμερα με σχετική ανακοίνωση στο θέμα του ενεργειακού κόστους της ελληνικής βιομηχανίας θέτοντας εκ νέου τις προτάσεις του.

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ τονίζει την ανάγκη για άμεση ανακούφιση από το υψηλό ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει κατακερματισμένη και ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα στήριξης, ανάλογα με το ενεργειακό τους μείγμα και τη βιομηχανική τους βάση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει προτείνει ένα σχήμα Energy Industrial Reset, βασισμένο στις αρχές του ιταλικού μηχανισμού Energy Release.

«Παράλληλα, ο ΣΕΒ έχει επισημάνει τη σημασία της επικείμενης επαναξιολόγησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) το 2026, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, και ειδικά των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το αποτύπωμα κατανάλωσης άνθρακα στην Ευρώπη αυξάνεται, ενώ η εγχώρια παραγωγή σε αρκετούς κλάδους μειώνεται, γεγονός που υποδηλώνει υποκατάσταση της ευρωπαϊκής παραγωγής από εισαγωγές υψηλότερης έντασης άνθρακα», τονίζει ο Σύνδεσμος και προσθέτει:

«Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον Συνοριακό Μηχανισμό Προσαρμογής ‘Ανθρακα (CBAM), ο οποίος εξακολουθεί να στερείται αξιόπιστης λύσης για τις εξαγωγές. Η διατήρηση δωρεάν δικαιωμάτων για τις εξαγωγές ή άλλες λύσεις συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ είναι κρίσιμες για την αποφυγή διαρροής άνθρακα στις εξαγωγές για τους τομείς που επηρεάζονται από τον CBAM.

Ο ΣΕΒ έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά στους δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, αλλά και χαλκό. Έχει επίσης επισημάνει ότι χρειάζεται επιπλέον ρυθμιστική απλοποίηση για την επίτευξη μείωσης του ρυθμιστικού βάρους κατά τουλάχιστον 25% και κατά 35% για τις ΜμΕ, και ότι οι νέες πολιτικές πρέπει να μετατοπιστούν από μια υπερβολικά ρυθμιστική προσέγγιση σε ένα μοντέλο που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τον κοινωνικό διάλογο, και δίνει έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας».

Στην κοινή παρέμβαση της BusinessEurope και των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, υπογραμμίζεται εξάλλου το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά κατά την οποία η Ευρώπη θα περάσει αποφασιστικά από τη φιλοδοξία στην πράξη, με πολιτικές που βασίζονται σε δεδομένα και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Ο Πρόεδρος της BusinessEurope κ. Fredrik Persson και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων υπέγραψαν κοινές επιστολές προς τους Πρωθυπουργούς των κρατών-μελών, ενόψει του άτυπου retreat των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, συνυπέγραψε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας τις βασικές προτεραιότητες για την επιχειρηματική κοινότητα.

