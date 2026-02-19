Η CVC αναζητά αγοραστή για την D-Marin – Την αποτιμά στο 1 δισ. ευρώ

Την πώληση της εταιρείας διαχείρισης μαρίνων D-Marin, σε αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, επιδιώκει η CVC Capital Partners.

Η εταιρεία private equity συνεργάζεται με την Goldman Sachs για τη διερεύνηση ενός deal, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η D-Marin παράγει EBITDA περίπου 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι η CVC επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 15 φορές τα EBITDA.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές μαρίνων για σκάφη στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο, καθώς διαθέτει ένα δίκτυο από 26 μαρίνες στην Ευρώπη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι μαρίνες της βρίσκονται σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Τουρκία, ενώ διαθέτει και αρκετές τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που σημαίνει ότι εξυπηρετεί χιλιάδες σκάφη αναψυχής και super yachts.

Η CVC εξαγόρασε την D-Marin από την τουρκική Dogus Group το 2020 μέσω του Fund VII της.

Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν τότε γνωστοί.