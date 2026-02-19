Η CVC αναζητά αγοραστή για την D-Marin – Την αποτιμά στο 1 δισ. ευρώ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Την πώληση της εταιρείας διαχείρισης μαρίνων D-Marin, σε αποτίμηση 1 δισ. ευρώ, επιδιώκει η CVC Capital Partners.

Η εταιρεία private equity συνεργάζεται με την Goldman Sachs για τη διερεύνηση ενός deal, αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η D-Marin παράγει EBITDA περίπου 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι η CVC επιδιώκει μια αποτίμηση περίπου 15 φορές τα EBITDA.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές μαρίνων για σκάφη στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο, καθώς διαθέτει ένα δίκτυο από 26 μαρίνες στην Ευρώπη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι μαρίνες της βρίσκονται σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Μάλτα, Ιταλία, Κροατία, Αλβανία και Τουρκία, ενώ διαθέτει και αρκετές τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι που σημαίνει ότι εξυπηρετεί χιλιάδες σκάφη αναψυχής και super yachts.

Η CVC εξαγόρασε την D-Marin από την τουρκική Dogus Group το 2020 μέσω του Fund VII της.

Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν τότε γνωστοί.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

CrediaBank: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ – Στις 16 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση

CrediaBank: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 300 εκατ. ευρώ – Στις 16 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση

19.02.20261 λεπτ.
Ενεργειακή αβεβαιότητα στην Ευρώπη: Διαχειρίσιμοι οι κίνδυνοι για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance

Ενεργειακή αβεβαιότητα στην Ευρώπη: Διαχειρίσιμοι οι κίνδυνοι για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance

19.02.20261 λεπτ.
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Βαριά πρόστιμα έως 2.500 ευρώ – Πότε ξεκινά και ποιους αφορά

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Βαριά πρόστιμα έως 2.500 ευρώ – Πότε ξεκινά και ποιους αφορά

19.02.20261 λεπτ.
EXAE: Καθαρά κέρδη 31,6 εκατ. το 2025 αυξημένα κατά 82,7% – Στα 86,3 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

EXAE: Καθαρά κέρδη 31,6 εκατ. το 2025 αυξημένα κατά 82,7% – Στα 86,3 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

18.02.20261 λεπτ.
Noval Property: Πούλησε δύο ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 110.500 ευρώ

Noval Property: Πούλησε δύο ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 110.500 ευρώ

18.02.20261 λεπτ.
AKTOR: Με στόχευση την είσοδο στην 20άδα
Aktor: Πράσινο φως από Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Εντελέχεια ΑΕ

Aktor: Πράσινο φως από Επιτροπή Ανταγωνισμού στην εξαγορά της Εντελέχεια ΑΕ

18.02.20261 λεπτ.
LAMDA Development: Σε προχωρημένο στάδιο τα έργα του Riviera Galleria στο Ελληνικό

LAMDA Development: Σε προχωρημένο στάδιο τα έργα του Riviera Galleria στο Ελληνικό

18.02.20261 λεπτ.
Optima bank: Διαψεύδει δημοσιεύματα για συμφωνία bancassurance με Europa Holdings

Optima bank: Διαψεύδει δημοσιεύματα για συμφωνία bancassurance με Europa Holdings

18.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες ο αντίκτυπος της απόφασης του Αρείου Πάγου

Goldman Sachs: Διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες ο αντίκτυπος της απόφασης του Αρείου Πάγου

18.02.20261 λεπτ.
Intracom Telecom: Παρουσιάζει ραδιοσύστημα E-Band 15 Gbps στην αμερικανική αγορά

Intracom Telecom: Παρουσιάζει ραδιοσύστημα E-Band 15 Gbps στην αμερικανική αγορά

18.02.20261 λεπτ.
INTRACOM DEFENSE: Επεκτείνεται η συνεργασία με την Raytheon – Νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

INTRACOM DEFENSE: Επεκτείνεται η συνεργασία με την Raytheon – Νέα έργα άνω των 108 εκατ. δολαρίων για το Patriot

18.02.20261 λεπτ.
Theon: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Theon: Νέα εντολή παράδοσης συστημάτων νυχτερινής όρασης για το πρόγραμμα SBNVG του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ

18.02.20261 λεπτ.
Qualco UK: Στρατηγική συνεργασία με την Thames Water στο Ηνωμένο Βασίλειο

Qualco UK: Στρατηγική συνεργασία με την Thames Water στο Ηνωμένο Βασίλειο

18.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 70% το payout ratio – Το μήνυμα του Πανίκου Νικολάου

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 481 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 70% το payout ratio – Το μήνυμα του Πανίκου Νικολάου

18.02.20261 λεπτ.
Cenergy: Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

Cenergy: Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία

17.02.20261 λεπτ.
Share