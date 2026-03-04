Eurelectric: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων μέσω της ηλεκτροκίνησης

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030 θα μπορούσε να αποφέρει ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων, σύμφωνα με νέα μελέτη από τη Eurelectric και την EY.

Σε συνδυασμό με τα ευρύτερα οφέλη για το ενεργειακό σύστημα, οι εταιρικοί στόλοι αποτελούν βασικό μοχλό για την αποανθρακοποίηση των μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τα φιλόδοξα σχέδιά της και να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η Eurelectric ζητά φιλόδοξους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους αγορών για οχήματα μηδενικών εκπομπών, στοχευμένα εθνικά φορολογικά κίνητρα και ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) με δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging). Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχουν 20%-50% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε εταιρικά επιβατικά, βαν και φορτηγά.

Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα αντιστοιχούν περίπου στο 60%-75% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για τα φορτηγά, στο 25%-40% για τα επιβατικά και στο 45%-65% για τα βαν, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει σαφές οικονομικό πλεονέκτημα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος.

«Στην Ε.Ε. 6 στα 10 νέα οχήματα πωλούνται σε κατόχους εταιρικών στόλων, επομένως η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους και μείωσης εκπομπών είναι τεράστια. Μια σωστά σχεδιασμένη πρωτοβουλία για τους εταιρικούς στόλους μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για BEV προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας» δήλωσε ο Kristian Ruby, γενικός γραμματέας της Eurelectric.

Τα οφέλη εκτείνονται πέρα από τους ιδιοκτήτες εταιρικών στόλων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ε.Ε. διαθέτουν ήδη ισχυρότερη θέση στην αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τους μη Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ σαφείς στόχοι αγορών BEV θα μπορούσαν να τονώσουν τη ζήτηση για τουλάχιστον 2 εκατ. επιπλέον BEV έως το 2030.

Οι μακροπρόθεσμες εταιρικές συμβάσεις φόρτισης θα προσφέρουν επίσης ασφαλείς και προβλέψιμες ροές εσόδων για τους παρόχους υποδομών φόρτισης (CPOs). Παράλληλα, οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος μέσω έξυπνης φόρτισης ή/και υπηρεσιών vehicle-to-grid (V2G).

«Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων προσφέρει ήδη σαφή πλεονεκτήματα λειτουργικού κόστους, όμως διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση. Η αντιμετώπιση του αρχικού κόστους, του κινδύνου υπολειμματικής αξίας, των κατακερματισμένων πολιτικών και των περιορισμών δικτύου μέσω προβλέψιμων κανόνων θα καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη» δήλωσε ο Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader της EY.

Τα BEV συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική: το 2025 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 30% στην Ευρώπη και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην Ε.Ε. Καθώς η Ε.Ε. προετοιμάζεται να διαπραγματευτεί νέα νομοθεσία για τα εταιρικά οχήματα, είναι κρίσιμη η ύπαρξη σαφούς κατεύθυνσης και αποφασιστικής δράσης.

Η παρουσίαση της Eurelectric

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

LAMDA Development: Στα 91 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2025 – Εισπράξεις άνω του 1,5 δισ. από Ελληνικό

LAMDA Development: Στα 91 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2025 – Εισπράξεις άνω του 1,5 δισ. από Ελληνικό

04.03.20261 λεπτ.
Allwyn: Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά της Novibet – Το παρασκήνιο

Allwyn: Δεν θα προχωρήσει η εξαγορά της Novibet – Το παρασκήνιο

04.03.20261 λεπτ.
ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση για κατασκευή κολυμβητηρίου στον Δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση για κατασκευή κολυμβητηρίου στον Δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης

04.03.20261 λεπτ.
DBRS: Αναβάθμισε στο ΒΒΒ το αξιόχρεο της Ελλάδας
DBRS: Ισχυρά αποτελέσματα 2025 και ανθεκτικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

DBRS: Ισχυρά αποτελέσματα 2025 και ανθεκτικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

04.03.20261 λεπτ.
Σε ιστορικό υψηλό οι συναλλαγές της ΔΙΑΣ το 2025 – Διπλασιασμός για το IRIS

Σε ιστορικό υψηλό οι συναλλαγές της ΔΙΑΣ το 2025 – Διπλασιασμός για το IRIS

04.03.20261 λεπτ.
ElvalHalcor: Στα 12
ElvalHalcor: Στα 109,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 – Μέρισμα 0,11 ευρώ/μετοχή

ElvalHalcor: Στα 109,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 – Μέρισμα 0,11 ευρώ/μετοχή

03.03.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Πούλησε ο John Paulson

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Πούλησε ο John Paulson

03.03.20261 λεπτ.
Intracom Telecom: Ενισχύει πρώτη με Τεχνητή Νοημοσύνη τα κέντρα λειτουργίας δικτύων των παρόχων

Intracom Telecom: Ενισχύει πρώτη με Τεχνητή Νοημοσύνη τα κέντρα λειτουργίας δικτύων των παρόχων

03.03.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Ανεβάζει τον πήχη κερδοφορίας και μερισμάτων έως το 2028

Τράπεζα Κύπρου: Ανεβάζει τον πήχη κερδοφορίας και μερισμάτων έως το 2028

03.03.20261 λεπτ.
Optima Bank: Κέρδη 39 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Στα 0
Optima Bank: Καθαρά κέρδη 170 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 25,3% η απόδοση κεφαλαίων

Optima Bank: Καθαρά κέρδη 170 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 25,3% η απόδοση κεφαλαίων

03.03.20261 λεπτ.
Fitch: Ανθεκτική κερδοφορία και σταθερό προφίλ κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Fitch: Ανθεκτική κερδοφορία και σταθερό προφίλ κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

03.03.20261 λεπτ.
Ελλάκτωρ: Απέκτησε μισθωμένο ακίνητο από την Prodea – Στα 44 εκατ. ευρώ το τίμημα

Ελλάκτωρ: Απέκτησε μισθωμένο ακίνητο από την Prodea – Στα 44 εκατ. ευρώ το τίμημα

02.03.20261 λεπτ.
ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 483,4 εκατ. ευρώ το 2025 – Ρεκόρ στα καθαρά έσοδα προ εισφορών

ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 483,4 εκατ. ευρώ το 2025 – Ρεκόρ στα καθαρά έσοδα προ εισφορών

02.03.20261 λεπτ.
Noval Property: Στα 26,2 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή

Noval Property: Στα 26,2 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή

02.03.20261 λεπτ.
ΤτΕ: Πρόταση για μέρισμα 0,672 ευρώ/μετοχή – 244,4 εκατ. στο Ελληνικό Δημόσιο

ΤτΕ: Πρόταση για μέρισμα 0,672 ευρώ/μετοχή – 244,4 εκατ. στο Ελληνικό Δημόσιο

02.03.20261 λεπτ.
Share