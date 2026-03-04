Eurelectric: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων μέσω της ηλεκτροκίνησης

Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030 θα μπορούσε να αποφέρει ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων, σύμφωνα με νέα μελέτη από τη Eurelectric και την EY.

Σε συνδυασμό με τα ευρύτερα οφέλη για το ενεργειακό σύστημα, οι εταιρικοί στόλοι αποτελούν βασικό μοχλό για την αποανθρακοποίηση των μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τα φιλόδοξα σχέδιά της και να εφαρμόσει την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η Eurelectric ζητά φιλόδοξους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους αγορών για οχήματα μηδενικών εκπομπών, στοχευμένα εθνικά φορολογικά κίνητρα και ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) με δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging). Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχουν 20%-50% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε εταιρικά επιβατικά, βαν και φορτηγά.

Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα αντιστοιχούν περίπου στο 60%-75% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για τα φορτηγά, στο 25%-40% για τα επιβατικά και στο 45%-65% για τα βαν, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει σαφές οικονομικό πλεονέκτημα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος.

«Στην Ε.Ε. 6 στα 10 νέα οχήματα πωλούνται σε κατόχους εταιρικών στόλων, επομένως η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους και μείωσης εκπομπών είναι τεράστια. Μια σωστά σχεδιασμένη πρωτοβουλία για τους εταιρικούς στόλους μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για BEV προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας» δήλωσε ο Kristian Ruby, γενικός γραμματέας της Eurelectric.

Τα οφέλη εκτείνονται πέρα από τους ιδιοκτήτες εταιρικών στόλων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της Ε.Ε. διαθέτουν ήδη ισχυρότερη θέση στην αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τους μη Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ σαφείς στόχοι αγορών BEV θα μπορούσαν να τονώσουν τη ζήτηση για τουλάχιστον 2 εκατ. επιπλέον BEV έως το 2030.

Οι μακροπρόθεσμες εταιρικές συμβάσεις φόρτισης θα προσφέρουν επίσης ασφαλείς και προβλέψιμες ροές εσόδων για τους παρόχους υποδομών φόρτισης (CPOs). Παράλληλα, οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος μέσω έξυπνης φόρτισης ή/και υπηρεσιών vehicle-to-grid (V2G).

«Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων προσφέρει ήδη σαφή πλεονεκτήματα λειτουργικού κόστους, όμως διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση. Η αντιμετώπιση του αρχικού κόστους, του κινδύνου υπολειμματικής αξίας, των κατακερματισμένων πολιτικών και των περιορισμών δικτύου μέσω προβλέψιμων κανόνων θα καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη» δήλωσε ο Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader της EY.

Τα BEV συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική: το 2025 οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 30% στην Ευρώπη και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην Ε.Ε. Καθώς η Ε.Ε. προετοιμάζεται να διαπραγματευτεί νέα νομοθεσία για τα εταιρικά οχήματα, είναι κρίσιμη η ύπαρξη σαφούς κατεύθυνσης και αποφασιστικής δράσης.

