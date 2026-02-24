Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ακινήτων σε θυγατρικές της Dimand

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι οloκληρώθηκε η μεταβίβαση από τη Reds, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Ελλάκτωρ, σε θυγατρικές εταιρείες της Dimand, ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλιάδων τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση:

  • Του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κάντζα Εμπορική (με μοναδικό μέτοχο τη Reds), ιδιοκτήτριας οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ., στη θέση «Κτήμα Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, προς την Arcela (100% θυγατρική της Dimand).
  • Δύο επιπλέον οικοπέδων, επιφανείας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ., εκ των οποίων το δεύτερο φέρει διατηρητέο οίκημα επιφάνειας περίπου 0,7 χιλ. τ.μ., προς την εταιρεία Θωμαΐς Ακίνητα (100% θυγατρική της Dimand). Τα δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας Reds βρίσκονται στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ και προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της εταιρείας Κάντζα Εμπορική, ιδιοκτήτριας των ακινήτων, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης καθώς και την αξία των προαναφερόμενων ακινήτων της Reds.

