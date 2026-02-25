Capital Tankers: Στο χρηματιστήριο του Όσλο η εισαγωγή του στόλου δεξαμενόπλοιων του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης δρομολογεί την εισαγωγή του στόλου δεξαμενόπλοιων της εταιρείας Capital Tankers στο χρηματιστήριο του Όσλο.. Η εταιρεία σχεδιάζει δημόσια προσφορά με στόχο την άντληση περίπου 345 εκατ. δολαρίων σε νορβηγικές κορώνες, με την τιμή διάθεσης των μετοχών να διαμορφώνεται στα 134 NOK ανά μετοχή, προχωρώντας στη συνέχεια στην εισαγωγή των τίτλων της στην αγορά.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα κατευθυνθούν κυρίως στη χρηματοδότηση του ναυπηγικού προγράμματος της Capital Tankers, αλλά και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Η νεοσύστατη ναυτιλιακή διαθέτει ήδη έναν στόλο 30 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων τρία βρίσκονται σε επιχειρησιακή λειτουργία, πέντε αναμένεται να παραδοθούν μέσα στους επόμενους τρεις μήνες μετά την εισαγωγή και 22 βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή. Ο στόλος περιλαμβάνει 12 πλοία τύπου VLCC, 10 Suezmax και οκτώ Aframax/LR2, ενώ παράλληλα έχουν εξασφαλιστεί 13 δικαιώματα προαίρεσης για επιπλέον παραγγελίες έως το τέλος του 2026.

Η συνολική αξία του στόλου, συμπεριλαμβανομένων των options, εκτιμάται περίπου στα 5,1 δισ. δολάρια, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επέκτασης της εταιρείας στην αγορά των crude tankers. Η πλειονότητα των πλοίων είναι σχεδιασμένα με τεχνολογία διπλού καυσίμου LNG και διαθέτουν συστήματα scrubbers, στοιχεία που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στη μείωση των εκπομπών και στην ενίσχυση της εμπορικής ανταγωνιστικότητας του στόλου.

Τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς συντονίζουν από κοινού οι επενδυτικές τράπεζες Fearnley Securities και Pareto Securities, ενώ η εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο του Όσλο αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στις 17 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας, η Capital Tankers σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί κυρίως στη spot αγορά και σε βραχυπρόθεσμες ναυλώσεις, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθεί τη μεταβλητότητα των ναύλων στην αγορά δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, η μερισματική πολιτική προβλέπει διανομή μερίσματος στους μετόχους που θα κυμαίνεται αρχικά μεταξύ 30% και 40% της ελεύθερης ταμειακής ροής, μετά την πρόβλεψη αποθεματικών, ενώ το ποσοστό αυτό ενδέχεται να αυξηθεί σε 70% έως 80% μετά την ολοκλήρωση παράδοσης του στόλου.

«Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον νεότερο και τεχνολογικά προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου που είναι διαθέσιμος στις δημόσιες αγορές, με τη στήριξη μιας από τις κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάμεις διεθνώς, ισχυρές προοπτικές παραγωγής ταμειακών ροών και σαφή δέσμευση για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζέρι Καλογηράτος.