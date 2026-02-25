Atlantic SEE LNG Trade: Οι λεπτομέρειες των νέων συμφωνιών – Ο Κάθετος Διάδρομος «ξεκλειδώνει» ευκαιρίες ανάπτυξης

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες της Atlantic SEE LNG Trade για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη καθιστούν σταδιακά πραγματικότητα τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Ευρώπης, ο οποίος πέρα από την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας προς τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, έρχεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC), με θέμα την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%,  εξασφάλισε 4 νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε 4 χώρες της ευρύτερης περιοχής, με χρονική διάρκεια έως 20 έτη.

Τις συμφωνίες υπέγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade (και επικεφαλής του Ομίλου AKTOR), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ κ. Doug Burgum, του Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Εξάρχου αναμένεται να έχει σήμερα Τετάρτη συναντήσεις στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς αξιωματούχους για το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα προμηθεύει με LNG:

  • Την δημόσια εταιρεία Bulgargaz της Βουλγαρίας με 1,5 BCM / έτος.
  • Την Naftogaz της Ουκρανίας με 1 BCM / έτος.
  • Tο Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας με έως και 1 BCM / έτος.
  • Τις Aluminij Industries και M.T. Abraham group της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης με 0,5 BCM / έτος.

Η διαδικασία ωρίμασης του Κάθετου Διαδρόμου και οι τελευταίες εξελίξεις στην διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, της οποίας ηγείται η Atlantic SEE LNG Trade, φέρνουν επί τάπητος τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία στην Ανατολική Ευρώπη εν όψει της απαγόρευσης χρήσης του ρωσικού φυσικού αερίου.

Ήδη, η Atlantic SEE LNG Trade αξιολογεί τη συμμετοχή της σε διάφορα έργα ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου όπως πλωτές μονάδες αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU), έργα ενίσχυσης χωρητικότητας υφιστάμενων αγωγών αερίου (ή και νέων αγωγών αερίου ακόμη), καθώς και μονάδων παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο.

Και αυτό γιατί οι μακροχρόνιες συμβάσεις αγοραπωλησίας, πέρα από σταθερές και προβλέψιμες τιμές, εξασφαλίζουν σταθερή ζήτηση η οποία διανοίγει προοπτικές για νέα έργα υποδομών ώστε το LNG να καλύψει όλο και περισσότερες ενεργειακές ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή.

Έτσι, η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία φέρνει ολοένα και μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία στην ενέργεια, ενώ η Ελλάδα αποκτά σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο εγχείρημα, λειτουργώντας ως ενεργειακός κόμβος για την περιοχή, με απώτερο στόχο μία ενεργειακή αγορά που θα προσεγγίζει τους 100 εκατ. καταναλωτές. Πρόκειται για έναν στόχο που μπορεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας ένα σπάνιο βάθος αγοράς, εν όψει της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου πανευρωπαϊκά και στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής για χρήση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

