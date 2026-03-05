Scope: Οι ελληνικές τράπεζες στις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης – Οι κίνδυνοι

Οι ελληνικές τράπεζες είναι σήμερα ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης, έπειτα από μία δεκαετία ζημιών και εκτεταμένης αναδιάρθρωσης, ενώ εισήλθαν στο 2026 με τους ισχυρότερους ισολογισμούς από την εποχή της κρίσης χρέους, σημειώνει η Scope Ratings.

«Η αύξηση των δανείων ήταν η υψηλότερη στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του υψηλού εταιρικού δανεισμού. Αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Οι θετικές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας και οι υποστηρικτικές λειτουργικές συνθήκες θα συνεχίσουν να οδηγούν στην αύξηση των δανείων και των προμηθειών το 2026», δήλωσε ο Alessandro Boratti, επικεφαλής αναλυτής της Scope για τις ελληνικές τράπεζες.

Ο οίκος μιλά επίσης για σταθερή αύξηση της καταναλωτικής πίστης, με ώθηση από την ανθεκτική αγορά εργασία και τη βελτιωμένη εμπιστοσύνη των νοικοκυριών. Το κομμάτι των στεγαστικών δανείων έχει εισέλθει σε θετικό έδαφος, καθώς τα επιτόκια πέφτουν και οι τιμές των κατοικιών ανεβαίνουν, αλλά και λόγω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, αναμένουμε ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθεί το 2026», σημειώνει ο Boratti. «Οι θετικοί παράγοντες θα αντισταθμίσουν και με το παραπάνω τον αντίκτυπο των χαμηλότερων επιτοκιακών περιθωρίων  και της αύξησης του κόστους. Εν τω μεταξύ, οι εξαγορές θα ενισχύσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα. Πρόσφατες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών που αφορούν ελληνικές τράπεζες στην Κύπρο, καθώς και στον τομέα των τραπεζοασφαλειών και των εξειδικευμένων χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα, μαρτυρούν μια νέα στρατηγική εστίαση στη βελτίωση της διαφοροποίησης και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων σε όλο τον κύκλο. Αναμένουμε ότι θα υπάρξει και άλλη δραστηριότητα».

Η Scope εκτιμά ότι η μέση απόδοση σταθμισμένου ενεργητικού για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα  ενισχυθεί οριακά το 2026, στο 3% από 2,9% το 2025.

Επίσης, προβλέπει ότι η δυναμική των προμηθειών θα συνεχιστεί και φέτος, με ώθηση από τις αγορές bancassurance και διαχείρισης πλούτου και τις εξαγορές.

Στο μέτωπο των επισφαλειών, η Scope δηλώνει εποικοδομητική, με δεδομένο ότι η ανάγκη για περαιτέρω εξυγίανση χαρτοφυλακίων έχει μειωθεί και η ορατότητα για τις τάσεις των εξυπηρετούμενων δανείων έχει βελτιωθεί.

Το κόστος κινδύνου προβλέπεται γύρω στις 50 μονάδες βάσης, ενώ η ισχυρή παραγωγή αποτελεσμάτων εκτιμάται ότι στηρίζει τα κεφάλαια αλλά και την ευελιξία για την διερεύνηση συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η επιταχυνόμενη απόσβεση των παλαιών αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη που θα βελτιώσει την ποιότητα του κεφαλαίου, τονίζουν οι αναλυτές.

Από την άλλη, κίνδυνοι θα μπορούσαν να προκύψουν από την επιδείνωση του γεωπολιτικού σκηνικού, την πορεία των αγορών ή την οικονομική επιβράδυνση των βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας.

«Ωστόσο, με τα ποσοστά defaults να ομαλοποιούνται, οι κίνδυνοι για την ποιότητα ενεργητικού παραμένουν περιορισμένοι», σύμφωνα με τον Boratti. Βέβαια, ο αναλυτής προειδοποιεί ότι η στροφή προς τον δανεισμό μεγάλων επιχειρήσεων απαιτεί παρακολούθηση. «Ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα αυξάνεται, και από διεθνείς τράπεζες, εν μέρει λόγω της ισχυρής ζήτησης για δάνεια που σχετίζονται με τη ναυτιλία, την ενέργεια και τις υποδομές», σημειώνει.

