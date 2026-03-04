Μεγάλη πτώση στις ασιατικές αγορές – Κραχ 12% για τον Kospi στη Ν. Κορέα

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, με το χρηματιστήριο της Ν. Κορέας να βιώνει το χειρότερο κραχ από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Οι εντεινόμενες ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν πυροδότησαν μια μαζική έξοδο επενδυτών από τις αγορές που δίνουν μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο φέτος.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε έως και 4,5%, με τις μετοχές στη Ν. Κορέα να σημειώνουν πτώση έως και 12%. Πριν από την σημερινή πτώση, ο δείκτης Kospi εμφάνιζε τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο, ευνοημένος από το κύμα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι ιαπωνικές μετοχές υποχώρησαν κατά 3,7%, το Χονγκ Κονγκ κατά 2,6% και η Ινδία κατά 2%. Οι μετοχές του Ντουμπάι υποχώρησαν κατά 4,7% καθώς το χρηματιστήριο, που παρέμενε κλειστό μετά το ξέσπασμα του πολέμου, άνοιξε και πάλι.

Πάντως, παρά την απότομη πτώση στην Ασία, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν μόνο μέτριες απώλειες για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

«Οι ασιατικές αγορές πνίγονται από ένα τοξικό κοκτέιλ – αυξανόμενες τιμές ενέργειας, ένα ενισχυμένο δολάριο και γεωπολιτικές εντάσεις που δεν αφήνουν κανένα να κοιμηθεί πια», είπε στο Bloomberg η Hebe Chen, αναλύτρια της Vantage Global Prime. «Δεν πρόκειται απλώς για μια τεχνική υποχώρηση, αλλά περισσότερο για μια ψυχολογική παραίτηση των επενδυτών».

Οι μεγάλες κινήσεις στις ασιατικές αγορές ήρθαν παρότι οι διαβεβαιώσεις του Donald Trump για την προστασία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ βοήθησαν να ηρεμήσουν κάπως οι επενδυτές αλλού.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 2,1%, σε μια πιο ήπια άνοδο σε σύγκριση με το +4,7% και +7,3% τις δύο τελευταίων ημερών. Ο χρυσός κέρδισε 1,4%, ενώ ο δολαριακός δείκτης Bloomberg Dollar Spot ενισχύθηκε κατά 0,2%. Τα αμερικανικά ομόλογα ήταν λίγο πιο αδύναμα, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς να αυξάνεται κατά μία μονάδα βάσης στο 4,07%.

