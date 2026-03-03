Καμπανάλι από την ΕΚΤ: Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ενεργειακό σοκ μπορεί να πλήξουν τη ζώνη του ευρώ

Ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και παρατεταμένη πτώση στις προμήθειες ενέργειας μπορεί να προκαλέσουν «άνεση» στην πληθωριστική πίεση στη ζώνη του ευρώ και να χτυπήσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

«Μια άνοδος στις τιμές ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ιδίως βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο κορυφαίος οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν σε συνέντευξη στη Financial Times που δημοσιεύτηκε την Τρίτη.

Η σύγκρουση θα ήταν επίσης «αρνητική για την οικονομική δραστηριότητα», είπε, σύμφωνα με την καταγραφή της συνέντευξης που δημοσίευσε η κεντρική τράπεζα.

Μια ανάλυση της ΕΚΤ του 2023 είχε «δείξει ότι θα υπάρξει σημαντική άνοδος στον ενεργειακό πληθωρισμό και απότομη πτώση στην παραγωγή αν μια σύγκρουση οδηγήσει σε παρατεταμένη μείωση προμηθειών ενέργειας και διαταραχές στην περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα», ανέφερε.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία και τα αντίποινα του Ιράν στην περιοχή έχουν διαταράξει τις ροές ενέργειας, με το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ – από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου – να είναι ουσιαστικά κλειστό.

Το Κατάρ έχει επίσης σταματήσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από ιρανικές επιθέσεις σε κρατικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Σαββατοκύριακο.

Ο Λέιν δήλωσε ότι «η κλίμακα του αντίκτυπου και οι επιπτώσεις στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται από το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης», προσθέτοντας ότι η ΕΚΤ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο επικεφαλής της Berenberg Bank Χόλγκερ Σμίντινγκ προβλέπει ότι μια παρατεταμένη άνοδος της τιμής πετρελαίου κατά 15 δολάρια ανά βαρέλι μπορεί να αυξήσει τις καταναλωτικές τιμές στη ζώνη του ευρώ κατά σχεδόν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ερευνητική ομάδα Capital Economics εκτιμά ότι μια παρατεταμένη αύξηση τιμών ενέργειας μπορεί να προσθέσει περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό.

Μετά την εκτόξευση το 2022 λόγω του ενεργειακού σοκ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ με 21 χώρες έχει πέσει πρόσφατα κοντά στον στόχο 2% της ΕΚΤ.

Η κεντρική τράπεζα της Φρανκφούρτης διατηρεί το βασικό επιτόκιό της στο 2% από τον Ιούνιο πέρυσι. Η επόμενη συνεδρίαση για επιτόκια είναι στις 19 Μαρτίου.