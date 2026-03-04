Euroxx: Παραμένει ελκυστική η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου – Στα 11 ευρώ η τιμή στόχος

Την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Κύπρου και τις υψηλές προοπτικές διανομών προς τους μετόχους, επισημαίνει η Euroxx σε σημερινή ανάλυσή της μετά το investor day που διοργάνωσε η διοίκηση του ομίλου, διατηρώντας σύσταση αγορά και εκτιμώντας ότι η μετοχή θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι του τραπεζικού κλάδου.

Σύμφωνα με τη Euroxx, η διοίκηση στοχεύει σε ROTE στα μέσα επίπεδα του “mid-teens” σε ορίζοντα τριετίας, ενώ με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο ελάχιστο 15%, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 20%. Η χρηματιστηριακή θεωρεί τους στόχους εφικτούς και μάλιστα διαβλέπει πιθανότητες θετικών αποκλίσεων σε σχέση με τις δικές της προβλέψεις.

Η τράπεζα εμφανίζεται ιδιαίτερα θωρακισμένη στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, διαθέτοντας:

– Ισχυρό δείκτη CET1 στο 21%

– Υψηλή ρευστότητα, με καθαρό δείκτη δανείων προς καταθέσεις (net L/D) στο 49%

– Περιορισμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στο 1,2% για το 2025

– Σταθεροποίηση εσόδων και ελεγχόμενο κόστος

Η Euroxx επισημαίνει ότι οι υψηλές αποδόσεις θα στηριχθούν στη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) το 2026 και σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 3% έως το 2028, με μοχλό αύξηση δανείων ~4% ετησίως και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.

Επίσης, υποστηρικτικά θα λειτουργήσει η πιθανή περίπτωση της αύξησης του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ στο 2,4% έως το 2028, ενώ με άνοδο των επαναλαμβανόμενων μη επιτοκιακών εσόδων άνω του 4% ετησίως, τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες θα κινούνται σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Παράλληλα, η διοίκηση στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα (C/I) περί το 40% και κόστος κινδύνου (COR) στο κατώτερο εύρος των 40-50 μονάδων βάσης. Η Euroxx χαρακτηρίζει τις εκτιμήσεις συντηρητικές σε ένα ομαλοποιημένο περιβάλλον, βλέποντας περιθώρια υπεραπόδοσης στην πιστωτική επέκταση, τα καθαρά έσοδα από τόκους και το κόστος κινδύνου.

Διανομές-ρεκόρ έως το 2028

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτική διανομών, την οποία η Euroxx χαρακτηρίζει «best in class». Η Τράπεζα Κύπρου θα προτείνει διανομή 70% των καθαρών κερδών του 2025.

Στη συνέχεια, η διοίκηση σχεδιάζει διανομή 90% το 2026 (70% βασικό payout + 20% επιπλέον) και διανομή 100% ετησίως το 2027 και 2028 (70% + 30% επιπλέον).

Με βάση τα παραπάνω, η Euroxx εκτιμά ότι οι μερισματικές αποδόσεις θα διαμορφωθούν σε βιώσιμα επίπεδα άνω του 10% ετησίως την επόμενη τριετία, ενώ το 2028 ο δείκτης CET1 θα παραμείνει άνω του ελάχιστου στόχου 15%, αφήνοντας περιθώρια για επιπλέον διανομές ή στοχευμένες εξαγορές.

Οι σωρευτικές διανομές για την περίοδο 2026-2028 (συμπεριλαμβανομένων των 208 εκατ. ευρώ που θα καταβληθούν τον Ιούνιο του 2026 από τα κέρδη του 2025) εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 30% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας της τράπεζας, ενώ το πλεονάζον κεφάλαιο το 2028 υπολογίζεται στο 10%-15%.

Η Euroxx καταλήγει ότι η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου παραμένει ελκυστική, με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και σημαντικές αποδόσεις για τους μετόχους. Δίνει, δε, τιμή στόχο στα 11 ευρώ.