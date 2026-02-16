Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έδωσε συνέχεια στη μίνι διορθωτική κίνηση, με τους πωλητές να διατηρούν τα «ηνία» των πρωτοβουλιών, παρά την προσπάθεια αντίδρασης των αγοραστών. Ο Γενικός Δείκτης, αν και κατάφερε να «επισκεφθεί» πρόσκαιρα τα θετικά εδάφη, δεν μπόρεσε να απορροφήσει τις ισχυρές πιέσεις από μερίδα τίτλων που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διόρθωσή τους. Οι εναλλαγές στο πρόσημο ήταν συνεχείς, με το εύρος διακύμανσης να διαμορφώνεται σε περίπου 37 μονάδες, αποτυπώνοντας το νευρικό κλίμα της αγοράς.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τις μετοχές της Εθνική Τράπεζα, της Alpha Bank και της Τράπεζα Πειραιώς να υποχωρούν κατά τουλάχιστον -1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στον κλάδο.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε και ο ΟΠΑΠ, με πτώση σχεδόν -3%, υποχωρώντας λίγο πάνω από τα 16 ευρώ και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2025. Παράλληλα, συνέχισαν να διορθώνουν από τα πρόσφατα ρεκόρ τους η ΔΕΗ και η Aktor, καταγράφοντας νέες ισχυρές απώλειες.

Στον αντίποδα, θετική αντίδραση παρουσίασε η Titan Cement International, η οποία ενισχύθηκε κατά περισσότερο από +4%, μετά τη «βουτιά» της Παρασκευής. Ισχυρό rebound σημείωσε και η Metlen, βάζοντας «φρένο» στο επταήμερο αρνητικό σερί, ενώ σημαντική ενίσχυση κατέγραψε και η Intralot, επιστρέφοντας στο ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ.

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση -0,51% στις 5.800,32 μονάδες, ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά +0,65% στις 2.801,29 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά -0,87% στις 2.610,26 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.279 μονάδες με απώλειες -0,43%, με υψηλό τις 2.304,02 μονάδες και χαμηλό τις 2.267,25 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 313,4 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ανέρχεται σε 48,2 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον, παρά το επιφυλακτικό κλίμα.

Στις τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές, η Εθνική έκλεισε στα 14,40 ευρώ (-1,1%), η Alpha Bank στα 3,8120 ευρώ (-1,5%), η Πειραιώς στα 8,1960 ευρώ (-1,09%), η Eurobank στα 3,9370 ευρώ (-0,56%), ενώ θετικά ξεχώρισε η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο +1,3%. Πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Crediabank, η Optima Bank, ενώ ανοδικά κινήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στα μη τραπεζικά blue chips καταγράφηκαν μεικτά πρόσημα, με την Coca-Cola HBC να υποχωρεί στα 53,10 ευρώ (-0,75%), τον ΟΤΕ στα 16,92 ευρώ (-0,41%) και τη ΔΕΗ στα 18,64 ευρώ (-2,1%). Ο ΟΠΑΠ διολίσθησε στα 16,09 ευρώ (-3,13%), ενώ θετικά ξεχώρισαν η Metlen (+2,01%) και η Jumbo (+0,80%).

Παράλληλα, απώλειες κατέγραψαν η Motor Oil, η ΓΕΚ Τέρνα, η Viohalco και η ΕΥΔΑΠ, ενώ θετικά κινήθηκε η Helleniq Energy.

Συνολικά, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα, επιλεκτικές πιέσεις και περιορισμένες αντιδράσεις, με την αγορά να παραμένει σε βραχυπρόθεσμο διορθωτικό μοτίβο και τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των επόμενων συνεδριάσεων.