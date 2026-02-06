Χρηματιστήριο: «Σοκ» από τη Metlen, αλλά κράτησε τις 2.360 μονάδες – Πάνω από 2% τα εβδομαδιαία κέρδη

Έντονη μεταβλητότητα χαρακτήρισε τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει σημαντικές ενδοσυνεδριακές απώλειες, οι οποίες περιορίστηκαν αισθητά προς το τέλος της ημέρας χάρη στην ενεργοποίηση αγοραστικών δυνάμεων. Σε πρώτο στάδιο, η αγορά βρέθηκε υπό ισχυρή πίεση, με τον δείκτη να υποχωρεί άνω του -2% και να προσεγγίζει το κρίσιμο ψυχολογικό επίπεδο των 2.300 μονάδων, πριν καταφέρει να ανακάμψει και να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στην περιοχή των 2.360 μονάδων, αποφεύγοντας περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος.

Οι πωλητές διατήρησαν το πάνω χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, εντείνοντας τη δραστηριότητά τους μετά τις 12:30, όταν έγινε γνωστή η επί τα χείρω αναθεώρηση του guidance της Metlen για το 2025, με πρόβλεψη για μείωση του EBITDA κατά 25%. Παράλληλα, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για το 2026 παραμένουν αμετάβλητοι, με προβλεπόμενο EBITDA μεταξύ 1,9 και 2,08 δισ. ευρώ, γεγονός που μετρίασε εν μέρει τις ανησυχίες της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, προκάλεσε έντονες ρευστοποιήσεις, οδηγώντας προσωρινά τον Γενικό Δείκτη ακόμη και κάτω από τις 2.310 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Metlen, η οποία κατέγραψε πτώση άνω του -13%, υποχωρώντας κάτω από τα 39 ευρώ, με ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ. Η μετοχή αποτέλεσε τον βασικό αρνητικό καταλύτη της συνεδρίασης, επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Στον αντίποδα, σημαντική δυναμική παρουσίασαν επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, λειτουργώντας ως αντίβαρο στις πιέσεις. Σημαντική στήριξη προσέφεραν οι Alpha Bank, Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank, ενώ ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Motor Oil και η Coca-Cola HBC, σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά και κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τα 35 ευρώ, 36 ευρώ και 49 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, η ElvalHalcor κινήθηκε ανοδικά, προσεγγίζοντας το ορόσημο των 5 ευρώ, επίπεδο που είχε να εμφανιστεί από το 2007. Στις δημοπρασίες, θετική ήταν και η συμβολή των τραπεζικών τίτλων, οι οποίοι κατέγραψαν κέρδη άνω του +1%, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με οριακή άνοδο +0,01% στις 6.045,05 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά -0,84% στις 2.834,22 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη +1,21% στις 2.813,33 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σχετική ανθεκτικότητα του κλάδου.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση -0,17% στις 2.362 μονάδες, έχοντας καταγράψει υψηλό στις 2.368,75 μονάδες και χαμηλό στις 2.309,74 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα, φθάνοντας τα 465,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε σε 53,68 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που αποτυπώνει την έντονη κινητικότητα και τη μεταβλητότητα της συνεδρίασης.

Σε εβδομαδιαία βάση, η εικόνα παραμέννει θετική, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +2,05%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά +2,54%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν κέρδη +4,01%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ανοδικής τάσης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μεταβλητότητα στον τραπεζικό κλάδο, παρά τις ικανοποιητικές συναλλαγές. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,18 ευρώ με πτώση -0,95%, η Alpha Bank στα 4,33 ευρώ με απώλειες -3,33%, η Πειραιώς στα 8,52 ευρώ με πτώση -1,89%, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,07 ευρώ με απώλειες -1,02%. Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε στα 9,30 ευρώ (-2,72%), η Crediabank στα 1,41 ευρώ (-2,89%), η Optima στα 9,34 ευρώ (-2,2%), ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, κλείνοντας στα 16 ευρώ (-4,19%).

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν και στα blue chips, με αυξημένες συναλλαγές. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 49,58 ευρώ (+1,68%), η ΔΕΗ στα 19,85 ευρώ (+0,66%), ο ΟΤΕ στα 16,35 ευρώ (+0,49%), ενώ ο ΟΠΑΠ υποχώρησε στα 17,55 ευρώ (-1,13%). Η Metlen ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 38,50 ευρώ (-13,25%), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως αρνητικού πρωταγωνιστή. Αμετάβλητη παρέμεινε η Titan Cement International στα 54,70 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν η Motor Oil (+1,34%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,55%), ο Aktor (+0,54%) και η ΕΥΔΑΠ (+0,41%). Πτωτικά κινήθηκαν η Jumbo (-0,69%), η Viohalco (-2,91%) και τα ΕΛΠΕ (-0,27%).

