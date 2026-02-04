Χρηματιστήριο: Ισχυρή επιστροφή πάνω από τις 2.400 μονάδες – Ράλι σε τράπεζες και blue chips

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε δυναμικά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.400 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των αγοραστών και οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2009. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων 16 ετών, γεγονός που αποτυπώνει με σαφήνεια τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς από τις αρχές του 2026. Παράλληλα, η φετινή απόδοση ενισχύθηκε στο +13,5%, ενδυναμώνοντας την εικόνα ενός χρηματιστηρίου που προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Κεντρικό ρόλο στην ανοδική πορεία διατήρησε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός μοχλός της αγοράς, συνοδευόμενος από αυξημένους όγκους συναλλαγών. Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε στα 8,9840 ευρώ με άνοδο +2,05%, διευρύνοντας το υψηλό πενταετίας και πλησιάζοντας εκ νέου το ορόσημο των 9 ευρώ. Η Alpha Bank ενισχύθηκε στα 4,46 ευρώ με κέρδη +1,36%, κινούμενη σε υψηλά δεκαετίας, ενώ η Eurobank έκλεισε στα 4,2710 ευρώ με άνοδο +2,15%, διατηρώντας τη δυναμική της. Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε αμετάβλητη τη συνεδρίαση στα 15,7150 ευρώ, όπως και η Τράπεζα Κύπρου στα 9,24 ευρώ, απορροφώντας τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις. Η Optima Bank ξεχώρισε με ισχυρό ράλι +5,3% στα 9,53 ευρώ, ενώ η Crediabank υποχώρησε οριακά κατά -0,41% στο 1,4620 ευρώ. Αμετάβλητη παρέμεινε και η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 16,95 ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στα blue chips, όπου καταγράφηκαν ισχυρά κέρδη και νέα ιστορικά υψηλά, επιβεβαιώνοντας τη διάχυση της ανόδου σε ολόκληρη την αγορά. Η Coca-Cola HBC πρωταγωνίστησε, κλείνοντας στα 48,80 ευρώ με άνοδο +3,61%, διασπώντας καθοριστικά το επίπεδο των 48 ευρώ. Η ΔΕΗ ενισχύθηκε στα 20,48 ευρώ με κέρδη +1,89%, επεκτείνοντας το ρεκόρ 18 ετών, ενώ ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,04 ευρώ με άνοδο +2,09% και ο ΟΤΕ στα 16,46 ευρώ με κέρδη +1,73%, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Η Motor Oil κινήθηκε στα 35,94 ευρώ με άνοδο +2,39%, πλησιάζοντας τα 36 ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 34,74 ευρώ με κέρδη +1,58%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ανοδική συνέχεια. Η Metlen διαμορφώθηκε στα 44,94 ευρώ με άνοδο +0,58%, η Jumbo στα 26,26 ευρώ με κέρδη +1,63%, και η Viohalco στα 13,40 ευρώ με άνοδο +2,45%, συνεχίζοντας την πορεία προς νέα ιστορικά υψηλά. Η HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ) έκλεισε στα 9,37 ευρώ με άνοδο +2,57%, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίησή της πάνω από τα 9 ευρώ.

Στον αντίποδα, η Titan Cement International υποχώρησε στα 54,60 ευρώ με απώλειες -3,87%, δεχόμενη πιέσεις μετά το πρόσφατο ανοδικό της ράλι, ενώ ο Aktor έκλεισε στα 10,60 ευρώ με πτώση -0,93%. Αντίθετα, η ΕΥΔΑΠ κινήθηκε ανοδικά στα 7,21 ευρώ με κέρδη +1,98%, διατηρώντας τη θετική της εικόνα.

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο +1,61% στις 6.153,73 μονάδες, ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά +0,90% στις 2.884,83 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη +1,32% στις 2.859,37 μονάδες, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του κλάδου στη συνολική ανοδική κίνηση.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +1,56%, κλείνοντας στις 2.407 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.407,09 μονάδες και χαμηλό τις 2.371,00 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 398,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 56,4 εκατ. τεμάχια, αποτυπώνοντας την αυξημένη συμμετοχή τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών.

Συνολικά, η συνεδρίαση επιβεβαίωσε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται σε φάση ισχυρής ανοδικής τάσης, με ευρεία συμμετοχή τίτλων, αυξημένη ρευστότητα και έντονη παρουσία θεσμικών κεφαλαίων. Η επιστροφή πάνω από τις 2.400 μονάδες, τα διαδοχικά ιστορικά υψηλά και οι αυξημένοι τζίροι δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αισιοδοξίας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για συνέχιση της θετικής πορείας το προσεχές διάστημα, υπό την προϋπόθεση διατήρησης της ευνοϊκής διεθνούς και εγχώριας συγκυρίας.