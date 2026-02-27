Χρηματιστήριο: Εκτίναξη τζίρου στα €710 εκατ. λόγω rebalancing – Με απώλειες 1,2% έκλεισε ο Φεβρουάριος

Ξανά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων διολίσθησε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να αδυνατεί να «μαζέψει» τις απώλειες του Φεβρουαρίου και να ολοκληρώνει τον πρώτο πτωτικό μήνα μετά από τρεις διαδοχικούς ανοδικούς. Παρά τις αρχικές προσπάθειες σταθεροποίησης, το τελευταίο δίωρο χαρακτηρίστηκε από έντονες ρευστοποιήσεις, οι οποίες επιβάρυναν καθοριστικά την τελική εικόνα και επανέφεραν το αρνητικό momentum.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο -1,15% και τις 2.277 μονάδες, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ των 2.312,31 μονάδων (υψηλό) και των 2.271,10 μονάδων (χαμηλό). Η αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 709,4 εκατ. ευρώ, με όγκο 123,9 εκατ. τεμαχίων, καθώς το rebalancing στους δείκτες του MSCI οδήγησε σε μαζικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων και αυξημένη μεταβλητότητα στις δημοπρασίες.

Σε επίπεδο δεικτών, ο FTSE 25 υποχώρησε -1,15% στις 5.799,42 μονάδες, ο Mid Cap έκλεισε στο -0,91% και τις 2.764,06 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες -1,51% στις 2.563,59 μονάδες. Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έχασε -1,61%, ο FTSE 25 -1,62%, ενώ οι τράπεζες σημείωσαν σημαντικότερη διόρθωση της τάξης του -5,21%, αποτυπώνοντας την πίεση στον κλάδο.

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι συναλλαγές στις τράπεζες. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,03 ευρώ, με πτώση -2,26%, παραμένοντας οριακά πάνω από το τεχνικά κρίσιμο όριο των 14 ευρώ. Η Alpha Bank διαμορφώθηκε στα 3,71 ευρώ (-1,07%), η Τράπεζα Πειραιώς στα 8,0660 ευρώ (-0,71%), ενώ η Eurobank έκλεισε στα 3,9170 ευρώ (-0,10%). Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε στα 9,26 ευρώ (-1,28%), η Crediabank στα 1,2740 ευρώ (-0,93%), η Optima Bank στα 9,74 ευρώ (-3,18%), ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος διαμορφώθηκε στα 16,10 ευρώ (-1,23%).

Απώλειες καταγράφηκαν και στα περισσότερα blue chips. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 54,65 ευρώ (-0,09%), ο ΟΤΕ στα 17,54 ευρώ (-0,68%), η ΔΕΗ στα 18,78 ευρώ (-1,16%), ενώ ο ΟΠΑΠ διαμορφώθηκε στα 15,86 ευρώ (-1,18%).

Η Metlen έκλεισε στα 36,36 ευρώ (-1,84%), διατηρώντας τη μεταβλητότητα μετά και την αύξηση των short θέσεων, ενώ ο Titan Cement International αποτέλεσε εξαίρεση, με οριακή άνοδο +0,19% στα 53,40 ευρώ. Η Motor Oil υποχώρησε στα 36,14 ευρώ (-1,2%), η Viohalco στα 15,36 ευρώ (-0,13%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 36,20 ευρώ (-0,88%), η Jumbo στα 25,06 ευρώ (-2,11%), τα ΕΛΠΕ στα 8,7850 ευρώ (-3,2%), ο Aktor Group στα 10,50 ευρώ (-1,5%) και η ΕΥΔΑΠ στα 7,88 ευρώ (-0,88%).

Η επιστροφή του Γενικού Δείκτη στις 2.277 μονάδες, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο τζίρο άνω των 700 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνει ότι η αγορά εισέρχεται σε φάση αυξημένης μεταβλητότητας. Το τεχνικό στοίχημα πλέον αφορά τη διατήρηση της ζώνης των 2.250 – 2.270 μονάδων, καθώς τυχόν καθοδική διάσπασή της θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για χαμηλότερα επίπεδα στήριξης.