Άλμα 50% κάνουν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου – Eντείνεται το ράλι μετά τη διακοπή παραγωγής LNG στο Κατάρ

Εκτινάχθηκαν κατά 50% τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου, αγγίζοντας το μεσημέρι της Δευτέρας υψηλό ενός έτους, στα 47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε διαταραχή στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη.

Η ενεργειακή εταιρεία QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή LNG στα συγκροτήματα Ras Laffan και Mesaieed, εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, μετά από επίθεση drone σε δεξαμενή ύδατος των εγκαταστάσεων.

Η εξέλιξη αυτή αφαιρεί κρίσιμο όγκο από μια ήδη περιορισμένη αγορά.

Άλμα 50% κάνουν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, εντείνεται το ράλι μετά τη διακοπή παραγωγής LNG στο Κατάρ

 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναστολή των εξαγωγών από το Κατάρ απειλεί περίπου το 15% των εισαγωγών LNG, εντείνοντας τον ανταγωνισμό για φορτία – ιδίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες – και οδηγώντας σε επιθετικότερες προσφορές στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, διαχειριστές δεξαμενόπλοιων LNG διέκοψαν τις διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής. Το Στενό αποτελεί κομβική θαλάσσια αρτηρία για τις ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής και οποιαδήποτε διακοπή εντείνει άμεσα το risk premium στις τιμές.

Οι κίνδυνοι επιδεινώνονται από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθηκευμένου φυσικού αερίου στην ΕΕ, τα οποία βρίσκονται κάτω από το 31%, έναντι περίπου 40% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η χαμηλότερη βάση αποθεμάτων μειώνει τα περιθώρια απορρόφησης ενός εξωτερικού σοκ και αυξάνει την ευαισθησία της αγοράς σε διαταραχές προσφοράς.

Η συνδυαστική πίεση — απώλεια παραγωγής από το Κατάρ, περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και χαμηλότερα ευρωπαϊκά αποθέματα — διαμορφώνει ένα σκηνικό έντονης μεταβλητότητας, με την ευρωπαϊκή αγορά να εισέρχεται σε περίοδο αυξημένου ενεργειακού κινδύνου ενόψει και της επόμενης χειμερινής περιόδου.

