ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο τα κρυπτονομίσματα – Πλήρης έλεγχος και διαφάνεια στις crypto συναλλαγές από το 2026

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκτά πλέον πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της επενδυτικής δραστηριότητας των φορολογουμένων που συναλλάσσονται με κρυπτονομίσματα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή φορολογικής διαφάνειας στην ψηφιακή οικονομία. Η εξέλιξη αυτή διευκολύνει ουσιαστικά τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια αδήλωτων εισοδημάτων.

Με την ένταξη της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η φορολογική διοίκηση αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί συστηματικά τη δραστηριότητα των φορολογικών κατοίκων σε πλατφόρμες crypto τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μέσω της κύρωσης της πολυμερούς συμφωνίας για το Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), τα κρυπτονομίσματα παύουν να αποτελούν «γκρίζα ζώνη» για τις αρχές και εντάσσονται στο ίδιο ελεγκτικό πλαίσιο που ισχύει εδώ και χρόνια για το τραπεζικό σύστημα.

Το νέο καθεστώς βασίζεται στο μοντέλο της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, μέσω του οποίου οι χώρες ανταλλάσσουν στοιχεία για καταθέσεις, τόκους και εισοδήματα. Το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται πλέον και στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να υποχρεώνονται να διαβιβάζουν αναλυτικά δεδομένα για τις συναλλαγές των χρηστών τους. Η ανταλλαγή αυτή θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο φορολογικής πληροφόρησης για την αγορά των crypto.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αρμόδια αρχή ορίζεται η ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των σχετικών στοιχείων. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στις φορολογικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών, ενώ η Ελλάδα θα λαμβάνει αντίστοιχες πληροφορίες για Έλληνες φορολογικούς κατοίκους που δραστηριοποιούνται σε ξένες πλατφόρμες.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων εισέρχεται έτσι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και διαφάνειας, με τους «παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων», όπως ανταλλακτήρια, μεσίτες, πλατφόρμες trading και ψηφιακά πορτοφόλια, να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ελέγχων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεώνονται να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών, να συλλέγουν στοιχεία φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ και να τηρούν αναλυτικά αρχεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται στις αρχές είναι εκτενή και περιλαμβάνουν το σύνολο των αγορών και πωλήσεων σε ευρώ ή άλλα νομίσματα, τις ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών μονάδων, τις μεταφορές προς και από εξωτερικά πορτοφόλια, καθώς και τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συναλλαγές λιανικής μεγάλης αξίας, δηλαδή στις πληρωμές με crypto για αγαθά ή υπηρεσίες άνω των 50.000 δολαρίων.

Μέσω αυτού του μηχανισμού, οι φορολογικές αρχές αποκτούν συνολική εικόνα της επενδυτικής συμπεριφοράς κάθε χρήστη, διευκολύνοντας τις διασταυρώσεις με τις δηλώσεις εισοδήματος. Για τους ιδιώτες επενδυτές, η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι η δραστηριότητα στα οργανωμένα ανταλλακτήρια δεν θα είναι πλέον «αόρατη». Ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που χρησιμοποιεί πλατφόρμα του εξωτερικού θα καταγράφεται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται ειδική έρευνα, ενώ αντίστοιχα οι αλλοδαποί χρήστες ελληνικών παρόχων θα δηλώνονται στις χώρες τους.

Βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η εξίσωση της φορολογικής μεταχείρισης των crypto με τα παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα. Παράλληλα, παραμένουν εκτός άμεσης εποπτείας οι καθαρά ιδιωτικές συναλλαγές μεταξύ χρηστών, εφόσον δεν μεσολαβεί ρυθμιζόμενος πάροχος. Ωστόσο, μόλις τα κεφάλαια διέλθουν από οργανωμένη πλατφόρμα, καταγράφονται και καθίστανται ορατά στις αρχές.

Τέλος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στην οριστικοποίηση του νέου πλαισίου φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, το οποίο προβλέπει φόρο 15% στην υπεραξία από την πώληση crypto και ΦΠΑ 24% στις υπηρεσίες διαχείρισης, trading και φύλαξης. Το νέο καθεστώς αναμένεται να διαμορφώσει ένα πιο σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για την αγορά, ενισχύοντας παράλληλα τα φορολογικά έσοδα και τη θεσμική αξιοπιστία του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Bank of America: Βελτιωμένη η ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Bank of America: Βελτιωμένη η ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

04.02.20261 λεπτ.
Πληθωρισμός: Στο 3
Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Στο 1,7% στην Ευρωζώνη

04.02.20261 λεπτ.
Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ το 2025: 147 επιχειρήσεις σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και «μαύρος» ΦΠΑ 143,5 εκατ. ευρώ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ το 2025: 147 επιχειρήσεις σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και «μαύρος» ΦΠΑ 143,5 εκατ. ευρώ

04.02.20261 λεπτ.
Restart στην αγορά δανείων το 2025: Ράλι στα στεγαστικά και ισχυρή ανάκαμψη της τραπεζικής πίστης

Restart στην αγορά δανείων το 2025: Ράλι στα στεγαστικά και ισχυρή ανάκαμψη της τραπεζικής πίστης

04.02.20261 λεπτ.
Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

04.02.20261 λεπτ.
Χ.Α.: Πάνω από τις 2.370 μονάδες μετά από 15 χρόνια – Τράπεζες και blue chips οδηγούν την άνοδο

Χ.Α.: Πάνω από τις 2.370 μονάδες μετά από 15 χρόνια – Τράπεζες και blue chips οδηγούν την άνοδο

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

Ερευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το εισόδημα των νοικοκυριών δεν φτάνει έως το τέλος του μήνα

03.02.20261 λεπτ.
Mediobanca: Overweight για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σημαντική ανάπτυξη στο κατασκευαστικό και ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

Mediobanca: Overweight για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με σημαντική ανάπτυξη στο κατασκευαστικό και ενεργειακό χαρτοφυλάκιο

03.02.20261 λεπτ.
Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

03.02.20261 λεπτ.
Barclays: Υποβαθμίζει τον ΔΑΑ σε underweight – Περιορισμένο περιθώριο ανόδου με τιμή-στόχο τα 10,10 ευρώ

Barclays: Υποβαθμίζει τον ΔΑΑ σε underweight – Περιορισμένο περιθώριο ανόδου με τιμή-στόχο τα 10,10 ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

Έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα και σε ποιες περιοχές

03.02.20261 λεπτ.
Ανατροπή στα Τιμολόγια Ρεύματος: φθηνότερα τα μπλε από τα πράσινα – Υπολογίστε το κέρδος

Ανατροπή στα Τιμολόγια Ρεύματος: φθηνότερα τα μπλε από τα πράσινα – Υπολογίστε το κέρδος

03.02.20261 λεπτ.
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι κερδίζουν από μειωμένα τεκμήρια και φοροελαφρύνσεις – Τι να προσέξετε

03.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

03.02.20261 λεπτ.
Η ΔΕΗ ψαλιδίζει το χαράτσι στο πράσινο τιμολόγιο ώρες μετά την ανακοίνωσή του

Η ΔΕΗ ψαλιδίζει το χαράτσι στο πράσινο τιμολόγιο ώρες μετά την ανακοίνωσή του

02.02.20261 λεπτ.
Share