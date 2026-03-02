Το πάρτυ του Θ. Φέσσα με δώρο λαμπάδα Κ. Λιόλιου και οι εν αναμονή εισαγωγές της ποντοπόρου στο ΧΑ από Τζώρτζη και Στέγγο

Ο Φέσσας, η Λιόλιου, τα τζιν, τα διαμάντια και η…λαμπάδα

Το αδιαχώρητο έγινε προχθές, Κυριακή μεσημέρι, στο πάρτυ της ονομαστικής εορτής του Θ. Φέσσα, στο Caravel. Και όλα κύλησαν όπως ακριβώς έγραφε η πρόσκληση: «Denim, diamonds and dance». Δηλαδή τζιν, διαμάντια και χορός. Με απλά λόγια: βάλε Levi’s, φόρα και το σετ κοσμηματοπωλείου και έλα να σε δουν.

Η πρόσκληση μόνη της τα λέει όλα. Τζιν φόντο με στρας παντού, λες και μπήκε η Μύκονος σε washing machine. “Get ready to celebrate with us!” — λες και δεν είναι γιορτή ονομαστικής, αλλά λανσάρισμα luxury capsule collection.

1η Μαρτίου, 14:00 το μεσημέρι. Γιατί άμα δεν κάνεις πάρτι με dress code “denim & diamonds” Κυριακή μεσημέρι, πότε θα το κάνεις; Να προλάβει και ο ήλιος να δει τα στρας.

Theodore & Elina Fessas. Αγγλιστί, φυσικά. Γιατί όταν γράφεις στα αγγλικά, το πάρτι ανεβαίνει αυτόματα δύο κατηγορίες lifestyle.

Είναι από αυτές τις προσκλήσεις που δεν σε καλούν σε γιορτή. Σε καλούν σε concept. Σε σκηνικό. Σε event που δεν πας για να πεις “χρόνια πολλά” — πας για να ανεβάσεις story με φίλτρο που να γράφει #diamonds.

Πάνω από 400 άτομα καλεσμένοι, πήγαινες να πεις “χρόνια πολλά” και έκανες… ουρά σαν να περιμένεις σφραγίδα.

Αγκαλιές, φιλιά, φωτογραφίες, και ο καθένας να κοιτάει ποιος μπήκε, ποιος έκατσε πού και ποιος χαιρέτησε ποιον.

Και πάνω που λες “εντάξει, ωραία γιορτή”, σκάει η Κατερίνα Λιόλιου και γίνεται το σώσε. Όχι απλά για να τραγουδήσει. Να σφραγίσει το “dance”. Να γίνει το background όλων των stories. Να δέσει το λαϊκό με το glam, να ενώσει το τζιν με τα διαμάντια. Το event απέκτησε soundtrack.

Και όταν λες “εντάξει, ολοκληρώθηκε η παράσταση”, έρχεται το twist. Δώρο στην έξοδο: πασχαλιάτικη λαμπάδα Λιόλιου.

Ναι. Από το glam με τα στρας, κατευθείαν στο κερί. Φεύγεις από event-πασαρέλα και κρατάς λαμπάδα λες και σε κέρασαν μετάληψη. Denim στο σώμα, διαμάντια στο πέτο, κερί στο χέρι.

Κουτσομπολιά για πρόσωπα και καταστάσεις δεν θα κάνει η στήλη, θα ευχηθεί χρόνια πολλά στον Θεόδωρο Φέσσα.

Euronext Athens: Σκέφτονται το shipping Τζώρτζης και Στέγγος;

Οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις ενδεχομένως να ακυρώσουν ή αναβάλλουν για αργότερα εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί σε επιχειρηματικό- επενδυτικό επίπεδο πλην όμως, οι σχεδιασμοί πιθανότατα δεν θα αλλάξουν σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα εστιάσω σε δύο συγκεκριμένες εισηγμένες- με αφορμή την δήλωση του Μιχαήλ Φέκκα- όταν ο Α’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφραζε την ευχή ( ; ) να ακουστεί “καμπανάκι” για την εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας.

Για τον επικεφαλής του Euronext (Stephan Boujnah) και τον πρόεδρο του Euronext Athens (Camille Beudin) ζητούμενο είναι η εισαγωγή ενός “ηχηρού” ονόματος- “κράχτη” προκειμένου να προσελκυσθούν και άλλοι greeks.

Ωστόσο, σε χρηματιστηριακά γραφεία θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η εκδήλωση ενδιαφέροντος να έλθει από μεσαία ονόματα και δη βασικούς μετόχους ήδη εισηγμένων. Ειδικότερα, χρηματιστές αναφέρονται στις περιπτώσεις των Υ/ΚΝΟΤ (ex Κυριακούλης) και Τεχνικής Ολυμπιακής.

Στη μεν πρώτη οι Παναγιώτης και Ρήγας Τζώρτζης (υιοί του Θόδωρου) εξετάζουν το ενδεχόμενο αμκ 22,8 εκατ. με τα 11 εκατ. – σε αυτή την περίπτωση- να χρηματοδοτούν την απόκτηση συμμετοχής σε πλοίο (ή πλοία) της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Στη δε δεύτερη, η πλευρά Στέγγου είναι γνωστό πως δραστηριοποιείται στη ναυτιλία (μέσω συμμετοχής σε containerships), συνεργάζεται δε κυρίως με την Technomar Shipping του Γιώργου Γιουρούκου.