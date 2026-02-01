Και η AEGEAN στην αμυντική βιομηχανία;

Την απόκτηση του 45% της Apella ανακοίνωσε η διοίκηση της AEGEAN. Η επένδυση πραγματοποιήθηκε υπό τη μορφή απόκτησης υφιστάμενων μετοχών αλλά και με παράλληλη καταβολή για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Apella.

Μέτοχος κατά 55% και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παραμένει και μετά την συμμετοχή της AEGEAN ο Δρ. Νίκος Κοντογιάννης.

Ο λόγος για οργανισμό συντήρηση αεροπορικού υλικού και αεροσκαφών πιστοποιημένος κατά EASA Part-145 και παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, υποστηρίζοντας πολλαπλούς τύπους αεροσκαφών.

Στον τομέα επισκευών τροχών και φρένων είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ομως βρίσκω ενδιαφέρον πως η επένδυση γίνεται μέσω της Olympic Air και το σημαντικότερο πως η Apella δραστηριοποιείται ως εγκεκριμένος συνεργάτης της Lockheed Martin Aeronautics στον τομέα παροχής μηχανολογικών υπηρεσιών και πτητικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών.

Υποστηρίζει τόσο το πρόγραμμα αναβάθμισης Viper των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όσο και την παγκόσμια παραγωγή των F-16, προγράμματα που υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Επιπλέον, η APELLA είναι κατασκευαστής ειδικών εργαλείων και αεροπορικού εξοπλισμού και διαθέτει πιστοποιήσεις AS9100D, ISO 14001 και ISO 27001. Διαθέτει δε ιδιόκτητη έκταση 100 στρεμμάτων στην Νέα Αγχίαλο, πλησίον του αεροδρομίου, όπου και προγραμματίζει επένδυση για δημιουργία εγκαταστάσεων συντήρησης αεροσκαφών.