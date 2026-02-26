Η αποσταθεροποίηση και το καλώδιο στο Πλατύ

Απόπειρα αποσταθεροποίησης βλέπει το Μαξίμου πίσω από τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο στο Πλατύ στην Ημαθία. Για τη δολιοφθορά ενημερώθηκε προσωπικά ο πρωθυπουργός, τόσο από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, όσο και από την ηγεσία της ΕΥΠ. Στο σημείο που εντοπίστηκαν τα κομμένα καλώδια με πριόνι, βρίσκονται ειδικοί του ΟΣΕ αλλά και κλιμάκιο της ΕΥΠ. Στην Κατεχάκη κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι κάποιοι επεδίωξαν να προκαλέσουν ένα ακόμη σιδηροδρομικό δυστύχημα λίγο πριν από την επέτειο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη.

Στην ΕΥΠ αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των Ρομά στη δολιοφθορά.

…και οι ξένοι πράκτορες Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι είναι αυτοί που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και της χώρας. Το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στη δολιοφθορά ξένες μυστικές υπηρεσίες είναι κάτι το οποίο διερευνάται αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδειχθεί. Αλλωστε οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει έγκαιρα για ενδεχόμενο υβριδικών επιθέσεων από ξένους πράκτορες.





Μετά τον Α. Σαμαρά ο Ν. Δένδιας; Η δολιοφθορά στο Πλατύ συνιστά ένα ακόμη πλήγμα για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Το δυστύχημα των Τεμπών, σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο περιστατικό στην Ημαθία, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου στους σιδηρόδρομους, το οποίο μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Εκτός από τις εχθροπραξίες με τον Αντώνης Σαμαρά, στο Μαξίμου προετοιμάζονται να διαχειριστούν μια νέα διαφοροποίηση από τον Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Άμυνας πρόκειται να δώσει συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό και αυτά που θα πει θα προκαλέσουν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.



Εξοντοτικές ποινές για τον παράνομο τζόγο χάδι για τον νόμιμο



Εξοντωτικές ποινές που φτάνουν μέχρι τα δέκα χρόνια κάθειρξη και πρόστιμα μαμούθ προβλέπει ο νέος νόμος για την πάταξη του παράνομου τζόγου. Πρόκειται για ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια παγκοσμίως, το οποίο διαμορφώθηκε μετά τις πιέσεις που άσκησαν στην κυβέρνηση οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες. Το ερώτημα είναι ότι δεν προβλέπει το παραμικρό για τις αυθαιρεσίες των νόμιμων εταιρειών οι οποίες ληστεύουν στην κυριολεξία τον κόσμο. κάθειρξη και πρόστιμα μαμούθ προβλέπει ο νέος νόμος για την πάταξη του παράνομου τζόγου. Πρόκειται για ένα από τα αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια παγκοσμίως, το οποίο διαμορφώθηκε μετά τις πιέσεις που άσκησαν στην κυβέρνηση οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες. Το ερώτημα είναι ότι δεν προβλέπει το παραμικρό για τις αυθαιρεσίες των νόμιμων εταιρειών οι οποίες ληστεύουν στην κυριολεξία τον κόσμο. Προφανώς το επιχείρημα που προβάλλει η κυβέρνηση είναι ότι μπορούν να λεηλατούν τον κόσμο αφού πληρώνουν φόρους. Ο Μακρόν έρχεται Ελλάδα για νέες παραγγελίες Προβληματισμό προκαλεί η νέα επίσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Μέχρι τώρα το περιβόητο αμυντικό σύμφωνο Ελλάδας – Γαλλίας, που δεν έχει καμία πραγματική εφαρμογή, το έχουμε πληρώσει δέκα δισεκατομμύρια ευρώ.

Τόσο είναι το κόστος για τα μαχητικά Rafale, τις φρεγάτες και άλλα οπλικά συστήματα που προμηθεύτηκε το ΥΕΘΑ από γαλλικά εξοπλιστικά μεγαθήρια. Κάποιοι που γνωρίζουν το παρασκήνιο των εξοπλιστικών

προεξοφλούν ότι η έλευση Μακρόν στην Αθήνα θα ανοίξει τον δρόμο για νέες προμήθειες αμυντικών συστημάτων από τη Γαλλία.