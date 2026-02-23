Πώς φτάσαμε να εισπράττουμε 65 εκατ. € (ή 2 δισ. € τον μήνα) από τον τουρισμό

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025 έφτασαν στα 23,6 δισ. ευρώ ή περίπου 2 δισ. ευρώ τον μήνα ή περίπου 65 εκατ. ευρώ την ημέρα. Αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Και αν θέλουμε να υπολογίσουμε το ποσοστό αύξησης από το μαρτυρικό λόγω πανδημίας 2020, θα βρούμε το εντυπωσιακό ποσοστό του +447%. Πολύ απλά διότι με κλειστά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, δεμένα κρουαζιερόπλοια και λιγοστούς επισκέπτες με μάσκες και αντισηπτικά, το 2020, οι εισπράξεις μας ήταν μόλις 4,3 δισ. ευρώ.
Ο τουρισμός έφερε το 2025 τα περισσότερα έσοδα στην ιστορία της χώρας. Όμως, αυτά δεν αρκούν για να εξαφανιστούν τα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Εξακολουθούμε να εισάγουμε πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγουμε και αυτό αποτυπώνεται με ένα έλλειμμα -από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη- το οποίο τουλάχιστον μειώθηκε μέσα στο 2025 κάτω από το 6% του ΑΕπ.
Κρίσιμο μέγεθος το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είναι αυτό που μαζί με το δημοσιονομικό έλλειμμα οδήγησαν το 2009 στη χρεοκοπία της χώρας. Τι το επηρεάζει; Οι εισαγωγές καυσίμων και λοιπών προϊόντων, τα έσοδα από τις μεταφορές, οι τουριστικές εισπράξεις που λογίζονται ως εξαγωγές και φυσικά οι πωλήσεις προϊόντων Made in Greece στο εξωτερικό. Να γιατί ανησυχούμε για το πώς θα επηρεαστούν οι Έλληνες εξαγωγείς από τα μπρος πίσω με τους δασμούς.
Το fpress.gr παρουσιάζει έναν πολύ εύχρηστο τρόπο για να γυρίσετε πίσω στον χρόνο και να αντλήσετε πληροφορίες για την πορεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αλλά και τις επιμέρους παραμέτρους που το επηρεάζουν; Θέλετε να δείτε πως κινήθηκαν τα τουριστικά έσοδα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές από το 2002 μέχρι σήμερα; Μπορείτε εύκολα και γρήγορα…

 

Μπορείτε να δείτε την πλούσια συλλογή με τα εργαλεία οικονομικής ενημέρωσης του fpress.gr Κάνοντας κλικ ΕΔΩ 

