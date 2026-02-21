O Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς για κάθε εισαγόμενο προΐόν στις ΗΠΑ

Την απόφασή του να αυξήσει τους δασμούς που είχε επιβάλει πριν λίγα 24ωρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αποφάσισε να αυξήσει τους δασμούς στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

Ο νόμος του επιτρέπει να επιβάλει φόρο έως 15% για 150 ημέρες, αν και η κίνηση αυτή ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω νομικές προκλήσεις. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974 για τους νέους εισαγωγικούς δασμούς, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν. Αυτό το άρθρο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει βασικό δασμό έως και 15% σε όλες τις χώρες.