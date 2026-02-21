O Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς για κάθε εισαγόμενο προΐόν στις ΗΠΑ

Την απόφασή του να αυξήσει τους δασμούς που είχε επιβάλει πριν λίγα 24ωρα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αποφάσισε να αυξήσει τους δασμούς στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

Ο νόμος του επιτρέπει να επιβάλει φόρο έως 15% για 150 ημέρες, αν και η κίνηση αυτή ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω νομικές προκλήσεις. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974 για τους νέους εισαγωγικούς δασμούς, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πριν. Αυτό το άρθρο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει βασικό δασμό έως και 15% σε όλες τις χώρες.

Όπως είπε, θα αυξήσει στο 15% τον προσωρινό παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή για τα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος επιβλήθηκε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά των δασμών που επέβαλε ο ίδιος βάσει ενός νόμου για την αντιμετώπιση οικονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

«Με βάση μια ενδελεχή, λεπτομερή και ολοκληρωμένη ανασκόπηση της χθεσινής γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής δασμολογικής απόφασης που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από πολλούς μήνες συζήτησης, παρακαλώ θεωρήστε αυτή τη δήλωση ως έκφραση της προθυμίας μου, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να αυξήσω αμέσως τους παγκόσμιους δασμούς από 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες έχουν «εκμεταλλευτεί» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες χωρίς αντίποινα (μέχρι να έρθω εγώ!), στο πλήρως εξουσιοδοτημένο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15% », ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προσθέτει επίσης ότι «τους επόμενους μήνες, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα δημοσιεύσει τους νέους νομικά εγκεκριμένους δασμούς, οι οποίοι θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική μεγαλύτερη από ποτέ! »

Το βράδυ της Παρασκευής, εξοργισμένος από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ διέταξε την άμεση επιβολή δασμού 10% σε όλες τις εισαγωγές, επιπλέον των υφιστάμενων δασμών. Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλεται πρόσθετος δασμός αρχικά 10% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες παγκοσμίως. Οι δασμοί πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την επόμενη Τρίτη (12:01 π.μ. τοπική ώρα/6:01 π.μ. CET), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος επικαλέστηκε πολυάριθμες εξαιρέσεις: Ο δασμός δεν θα ισχύει για φαρμακευτικά προϊόντα και δραστικά φαρμακευτικά συστατικά, καθώς και για αυτοκίνητα και βαρέα φορτηγά. Ισχύουν διαφορετικές δασμολογικές συμφωνίες για ορισμένες κατηγορίες αγαθών, ανάλογα με τη χώρα. Ο Τραμπ είχε γράψει στην πλατφόρμα TruthSocial ότι είχε υπογράψει έναν «παγκόσμιο δασμό 10% για όλες τις χώρες». Το Σάββατο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αυξήσει τον δασμό.

 

 

