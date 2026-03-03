ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Πούλησε ο John Paulson

ElvalHalcor: Στα 109,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025 – Μέρισμα 0,11 ευρώ/μετοχή

03.03.20261 λεπτ.
Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες 5,75% για το ΓΔ – Στα 14 δισ. ευρώ η «ζημιά» 2 ημερών

03.03.20261 λεπτ.
Intracom Telecom: Ενισχύει πρώτη με Τεχνητή Νοημοσύνη τα κέντρα λειτουργίας δικτύων των παρόχων

03.03.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Ανεβάζει τον πήχη κερδοφορίας και μερισμάτων έως το 2028

03.03.20261 λεπτ.
Πόσο θα πληρώσουμε την ενέργεια τον Μάρτιο του πολέμου – Οι προβλέψεις για την αμόλυβδη, όλα τα τιμολόγια ρεύματος

03.03.20261 λεπτ.
Optima Bank: Καθαρά κέρδη 170 εκατ. ευρώ το 2025 – Στο 25,3% η απόδοση κεφαλαίων

03.03.20261 λεπτ.
Νέο σύστημα μίσθωσης: Τι φέρνει ο «Τειρεσίας των ενοικιαστών» στην αγορά κατοικίας

03.03.20261 λεπτ.
Fitch: Ανθεκτική κερδοφορία και σταθερό προφίλ κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

03.03.20261 λεπτ.
Ελλάκτωρ: Απέκτησε μισθωμένο ακίνητο από την Prodea – Στα 44 εκατ. ευρώ το τίμημα

02.03.20261 λεπτ.
ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 483,4 εκατ. ευρώ το 2025 – Ρεκόρ στα καθαρά έσοδα προ εισφορών

02.03.20261 λεπτ.
Noval Property: Στα 26,2 εκατ. ευρώ η λειτουργική κερδοφορία το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή

02.03.20261 λεπτ.
ΤτΕ: Πρόταση για μέρισμα 0,672 ευρώ/μετοχή – 244,4 εκατ. στο Ελληνικό Δημόσιο

02.03.20261 λεπτ.
Γεωπολιτική ένταση και ελληνική οικονομία: Πιέσεις σε ΑΕΠ, τράπεζες, ενέργεια και τουρισμό

02.03.20261 λεπτ.
Citi: Γεωπολιτικό ρίσκο με παγκόσμιες συνέπειες – Ανοδική πίεση στο πετρέλαιο και κίνδυνοι για τις αναδυόμενες αγορές

02.03.20261 λεπτ.
Όμιλος ΔΕΗ και Πανεπιστήμιο Georgetown συνεργάζονται για τη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου (Ν.Π.Π.Ε.) στην Ελλάδα

02.03.20261 λεπτ.
