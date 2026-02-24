Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Πού μπαίνει ο πήχης για τα κέρδη

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος το 2025 αφήνει οριστικά πίσω του τη φάση της εξυγίανσης και εισέρχεται σε μια νέα περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Beta Securities.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια καθοριστική μετάβαση από την ανάκαμψη στην επέκταση, όχι μόνο λόγω της ισχυρής χρηματοοικονομικής επίδοσης των τραπεζών, αλλά κυρίως εξαιτίας της ποιότητας και της βιωσιμότητας των βασικών παραγόντων που τη στηρίζουν.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της Beta Securities, οι ελληνικές τράπεζες δεν ορίζονται πλέον από τη διαχείριση προβληματικών στοιχείων ενεργητικού ή την ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης. Αντιθέτως, λειτουργούν ως ώριμοι, ανταγωνιστικοί και περιφερειακά σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες.

Η αυξημένη δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις κατά τη διάρκεια του έτους υποδηλώνει την πρόθεση του κλάδου να επιταχύνει την ανάπτυξή του, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, η παρουσία στην Κύπρο και η διαχείριση περιουσίας.

Πιστωτική ανάπτυξη και ανθεκτικότητα εσόδων

Το 2025 ολοκληρώνεται με συνολική ενίσχυση των βασικών μεγεθών του τραπεζικού συστήματος και σαφή επιτάχυνση της δυναμικής του. Η πιστωτική επέκταση αποτέλεσε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της χρονιάς, σύμφωνα με την Beta Securities, με όλες τις συστημικές τράπεζες να καταγράφουν ισχυρή αύξηση δανείων, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

Η σταδιακή ομαλοποίηση των επιτοκίων δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία των εσόδων, αλλά ανέδειξε την ανθεκτικότητα των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων και τη συμβολή μη επιτοκιακών πηγών εισοδήματος. Ιδιαίτερα οι προμήθειες από ασφαλιστικά προϊόντα παρουσίασαν σημαντική άνοδο, ενισχυμένες από την ανάπτυξη συνεργασιών bancassurance και την ενσωμάτωση νέων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στους τραπεζικούς ομίλους.

Την ίδια στιγμή, το λειτουργικό κόστος παρέμεινε υπό έλεγχο, η ποιότητα ενεργητικού διατηρήθηκε ισχυρή και οι κεφαλαιακές θέσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω μέσω οργανικής κερδοφορίας και εκδόσεων MREL.

Με την επίτευξη ή επιβεβαίωση των ετήσιων στόχων, ο κλάδος εισέρχεται στο 2026 από θέση σταθερότητας, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και αυξημένη στρατηγική ευελιξία. Οι βασικές επιλογές της Beta Securities παραμένουν οι Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς.

Ισχυρή επίδοση από τη Eurobank

Η Eurobank αναμένεται να ολοκληρώσει το τέταρτο τρίμηνο του 2025 με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις, επιτυγχάνοντας τον στόχο πιστωτικής επέκτασης ύψους 4 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώνονται σε επίπεδα συμβατά με τον ετήσιο στόχο, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά σε τριμηνιαία βάση.

Η ανάπτυξη των δανείων παραμένει ο βασικός μοχλός ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών, με τις δραστηριότητες σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία να καταγράφουν ρυθμούς υψηλότερους του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών στον ασφαλιστικό τομέα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τόσο την κερδοφορία όσο και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Θετική δυναμική για την Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώνει τη χρονιά με καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3,5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μια ιστορική καμπή, καθώς η καθαρή πιστωτική επέκταση στη λιανική τραπεζική επέστρεψε σε θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, με βασικό μοχλό τα στεγαστικά δάνεια.

Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν σημαντικά κατά το τέταρτο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από ασφαλιστικές δραστηριότητες, επενδυτική τραπεζική και την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παράλληλα, η ψηφιακή neobank Snappi, αν και σε πρώιμο στάδιο, καταγράφει θετική στρατηγική συμβολή, έχοντας ήδη προσεγγίσει τους 50.000 χρήστες έως το τέλος του έτους.

Σταθερή πορεία για την Εθνική

Η Εθνική Τράπεζα υπερέβη τον στόχο αύξησης δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με τη λιανική τραπεζική να παραμένει σε θετική τροχιά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τα στεγαστικά δάνεια να εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.

Τα καθαρά κέρδη για το σύνολο της χρήσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε επίπεδα άνω του 1,1 δισ. ευρώ, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ξεπερνά το 15%. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για ενισχυμένες διανομές προς τους μετόχους ή για μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις, εκτιμά η Beta Securities.

Επιχειρησιακή συνέπεια από την Alpha Bank

Η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή λειτουργική επίδοση στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, με τη στρατηγική της υλοποίηση να αποδίδει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Η πιστωτική επέκταση ενισχύθηκε από την αύξηση της επιχειρηματικής χρηματοδότησης, αλλά και από τη βελτίωση της ζήτησης σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια.

Οι εισροές καταθέσεων παρέμειναν θετικές, η ποιότητα ενεργητικού σταθερή και ο στόχος MREL επιτεύχθηκε. Η καθαρή κερδοφορία για το 2025 εκτιμάται κοντά στα 900 εκατ. ευρώ, με τις πρόσφατες εξαγορές να ενισχύουν περαιτέρω την αναμενόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Συνολικά, όπως επισημαίνει η Beta Securities, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αυξημένη κερδοφορία και σαφώς ενισχυμένες προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.