Υπολογίζουμε το επίδομα θέρμανσης σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας

“Πες μου τον Ταχυδρομικό σου Κώδικα να σου πω πόσο επίδομα θέρμανσης δικαιούσαι”. Μην πάει ο νους σας στο κακό. Δεν συγκεντρώνουμε στοιχεία. Απλώς, ο Τ.Κ είναι το “κλειδί” για τον υπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης. Διότι με αυτόν συνδέεται ο συντελεστής επιδόματος θέρμανσης, δηλαδή το βασικό συστατικό στοιχείο για να προκύψει το πόσα χρήματα θα μπουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό είτε ως προκαταβολή, είτε ως εξόφληση. Επειδή η χώρα διαιρείται σε 17216 ζώνες για τις ανάγκες του επιδόματος θέρμανσης -πιστέψτε μας τις καταγράψαμε μια προς μία- θα ήταν αδύνατο να υπολογίσετε το ποσό που σας αναλογεί χωρίς το σχετικό εργαλείο. Επιλέξτε τον ΤΚ και την περιοχή σας, διαλέξτε πηγή ενέργειας και αριθμό τέκνων και όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν μόνα τους και αυτόματα. 

Share