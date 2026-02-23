Πόσα εισάγουμε, πόσα εξάγουμε, πόσα εισπράττουμε από τον τουρισμό – Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε βάθος 25ετίας

Μάθετε τα πάντα για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας. Ποια είναι η αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών μας; Πως μεταβλήθηκε από το 2002 μέχρι σήμερα; Ποιο είναι το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο και πόσα εισπράττουμε από τον τουρισμό και τις μεταφορές; Μπείτε στα “βαθιά” του βασικού οικονομικού μεγέθους για κάθε χώρα εύκολα και γρήγορα. Επιλέξτε την παράμετρο που σας ενδιαφέρει και βρείτε πώς μεταβλήθηκε η τιμή από το 2002 μέχρι και το 2025 όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.