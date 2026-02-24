Αυτός είναι ο νέος κατώτατος μισθός, μεικτός και… καθαρός

Ή 30 (ευρώ), ή 40 (ευρώ) ή 50 (ευρώ).

Ένα από αυτά τα νούμερα θα ακουστούν στο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου ως αύξηση στον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, τα 880 ευρώ που δίδονται σήμερα, θα γίνουν κάτι ανάμεσα σε 910 και 930 ευρώ για να μείνει και κάτι για να δοθεί από τον Απρίλιο του 2027. Και τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη; Ο υπολογισμός στο “καθαρό” που ενδιαφέρει γίνεται πολύ εύκολα με το εργαλείο υπολογισμού του fpress.gr. Θα γράψετε τα χρόνια προϋπηρεσίας για να υπολογιστούν οι τριετίες. Θα γράψετε αν έχετε ανήλικα παιδιά και αν είστε παντρεμένος για να υπολογιστούν σωστά τα μεικτά αλλά και η παρακράτηση φόρου. Και θα επιλέξετε και ηλικιακή ομάδα η οποία επίσης συνδέεται πλέον με τα καθαρά σας. Τι θα βγει; Ότι τα 40 ευρώ μεικτά στον κατώτατο μισθό βγάζουν τουλάχιστον 28 ευρώ καθαρά (επί 14 σε ετήσια βάση). Και αυτά τα χρήματα θα τα πάρουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα λόγω της εξίσωσης του κατώτατου μισθού για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.