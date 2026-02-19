Τουριστικά καταλύματα: Αύξηση 1,7% στις αφίξεις και 1,2% στις διανυκτερεύσεις τον Δεκέμβριο

Aύξηση κατά 1,7% στις αφίξεις και 1,2% στις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και σε συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 966.703 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.261.248.

Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, παρατηρήθηκε αύξηση 3,3% στις αφίξεις και 2,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,0% και 0,6%.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 68,0% και 64,1% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Δεκέμβριο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.