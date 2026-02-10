Σταύρος Παπασταύρου: «Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron»

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφούν οι 4 συμβάσεις με τη Chevron, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Chevron στην Ελλάδα και θα έχουμε τις υπογραφές των τεσσάρων συμφωνιών σε χρόνο ρεκόρ», προσθέτοντας ότι, έτσι, «θα προχωρήσει μία πολύ σημαντική προοπτική για τη χώρα μας, που είναι η ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων».

Ερωτηθείς για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη. «Είναι ένας διαφοροποιημένος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη ενεργειακή θέση της χώρας μας, δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, περισσότερα έσοδα και θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης».

Και πρόσθεσε: «Θα βρεθούμε στις 24 Φεβρουαρίου, μετά από πρόσκληση του ομολόγου μου, του Chris Wright, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δούμε τα ρυθμιστικά θέματα που υπάρχουν, καθώς έχουμε πέντε διαφορετικές χώρες και πέντε διαφορετικούς ρυθμιστές και αυτό πρέπει να γίνει πιο εμπορικά ελκυστικός.»

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια και την περιοδεία που είχε τις προηγούμενες ημέρες σε Λακωνία και Αχαΐα, επεσήμανε ότι δεν αρκεί να αναβαθμίζουμε γεωστρατηγικά τη θέση μας, «πρέπει να στηρίζουμε και όλες τις Περιφέρειες. Όλα έχουν σημασία για τον πολίτη. Μαζί με τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες, είναι σαφές ότι για την κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα σύνθημα, είναι βασική προτεραιότητα. Δεν μένει πίσω κανείς», είπε χαρακτηριστικά και παρέθεσε δύο παραδείγματα: «Η Πελοπόννησος από σημείο αναφοράς για πρόστιμα, έχει καταφέρει να οργανώσει την επεξεργασία των αποβλήτων. Επίσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είχε εγκαίρως βρει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και είχε κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για να μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος για μία σειρά από δημοτικούς φορείς», είπε ο Υπουργός, αναφερόμενος στη χθεσινή ανακοίνωση μέτρων του ΥΠΕΝ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για 700.000 πολίτες της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «αν και υπάρχει μεγάλη αύξηση στη χονδρική τιμή τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, αυτή δεν την είδαμε στην Ελλάδα» και εξήγησε: «Έχουμε την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό μας επέτρεψε να είμαστε 10οι στην Ευρώπη όσον αφορά την χαμηλότερη χονδρική τιμή. Είναι σημαντικό αυτό, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση της τιμής».
Και προσέθεσε: «Η τιμή είναι μια σύνθετη άσκηση με πολλές παραμέτρους. Απαιτεί να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές, να κάνουμε τις ενεργειακές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, γιατί αυτό θα μειώσει το κόστος. Και να περιορίσουμε τις ρευματοκλοπές, που έχουν κόστος 400-500 εκατομμύρια, γι’ αυτό και έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι».

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΕΛΤΑ: Τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου – Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος

ΕΛΤΑ: Τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου – Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος

10.02.20261 λεπτ.
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Βεϊνόγλου από την HIG
Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στον κλάδο των εμβασμάτων

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στον κλάδο των εμβασμάτων

10.02.20261 λεπτ.
Αύξηση 3
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,3% στη βιομηχανική παραγωγή το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,3% στη βιομηχανική παραγωγή το 2025

10.02.20261 λεπτ.
Bloomberg: Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν επιφυλάξεις για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

Bloomberg: Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν επιφυλάξεις για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

10.02.20261 λεπτ.
Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν

Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν

09.02.20261 λεπτ.
Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

09.02.20261 λεπτ.
Γ. Στουρνάρας: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη

Γ. Στουρνάρας: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη

09.02.20261 λεπτ.
Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

09.02.20261 λεπτ.
Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

09.02.20261 λεπτ.
UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

09.02.20261 λεπτ.
Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα και γιατί

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα και γιατί

08.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

08.02.20261 λεπτ.
Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

07.02.20261 λεπτ.
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

07.02.20261 λεπτ.
Φιλόδοξο πρόγραμμα από το ΥΠΕΘΟ: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία το 2026

Φιλόδοξο πρόγραμμα από το ΥΠΕΘΟ: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία το 2026

07.02.20261 λεπτ.
Share