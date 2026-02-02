Στ. Παπασταύρου: Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου αναβαθμίζει την Ελλάδα και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

H Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αποκτά ρόλο εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ News.

Όπως τόνισε, η πρόσφατη απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 συνιστά αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς «δεν μπορεί από τη μία να στηρίζεται η Ουκρανία, που δέχεται παράνομη εισβολή, και από την άλλη να χρηματοδοτείται η Ρωσία».

«Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες. Δημιουργεί εναλλακτικές διαδρομές για την Ευρώπη αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και στρατηγικής επιλογής. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας διάδρομος φυσικού αερίου, είναι ένας διάδρομος εμπορίου, μεταφορών, διασύνδεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι όταν μιλάμε για τον Κάθετο Διάδρομο «μιλάμε για σύνθετο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο. Δεν είναι ούτε απλό ούτε στιγμιαίο, αλλά στρατηγικό.».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η σύγκληση συνάντησης Υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στις 24 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτυχία του έργου αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει να κάνει με κόμματα ή πρόσωπα, αλλά με τη χώρα μας».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη Chevron, ο Υπουργός δήλωσε ότι «πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στις επόμενες δύο εβδομάδες έρχεται η ηγεσία της Chevron στην Ελλάδα για να υπογράψουμε τις τέσσερις συμβάσεις», διευκρινίζοντας ότι αμέσως μετά η διαδικασία προχωρά στη Βουλή.

Όπως σημείωσε, «πριν περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, σε χρόνο ρεκόρ, η χώρα μας ολοκλήρωσε όλα τα θεσμικά στάδια για να προχωρήσουμε με τη Chevron», ενώ έθεσε ως σαφή στόχο «στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα της καθημερινότητας και ειδικότερα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι «για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες», σε μια περίοδο που η χονδρική τιμή στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, σημειώνοντας ότι αυτό συνιστά ένδειξη σταθεροποίησης. Ειδική αναφορά έκανε στο νέο πορτοκαλί τιμολόγιο, εξηγώντας ότι από την 1η Φεβρουαρίου αφορά τους μεγάλους καταναλωτές και από την 1η Απριλίου θα είναι διαθέσιμο και για τα νοικοκυριά, με προϋπόθεση την ύπαρξη έξυπνου μετρητή. Όπως εξήγησε, το μέτρο επιτρέπει την αξιοποίηση της χαμηλότερης τιμής χονδρικής τις μεσημβρινές ώρες λόγω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και «θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής από 10% έως 18%».

Αναφερόμενος στη βιομηχανία, τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και ότι η στήριξη θα γίνει «σε συνεργασία και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση». Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της ρευματοκλοπής, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «σκανδαλώδη και κοινωνικά άδικη πρακτική, που επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές».

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση τόνισε, ότι «θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή θεσμική ανανέωση έτσι ώστε η χώρα μας να είναι έτοιμη για αυτό που έρχεται για το αύριο. Και είναι μια συζήτηση που θα γίνει ώριμα, θεσμικά και θα αποδείξει και η αντιπολίτευση πόσο έτοιμη είναι για να μπορέσει να προχωρήσει σε μια θεσμική συζήτηση για το μέλλον της χώρας μας.

Κλείνοντας, ο Υπουργός επανέλαβε την ανάγκη συναινέσεων στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι «πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε στα μεγάλα», καθώς οι ενεργειακές επιλογές της χώρας και η αναβάθμιση της γεωπολιτικής της θέσης αποτελούν ζητήματα που υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές και αφορούν το μέλλον της Ελλάδας.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΑΑΔΕ: Προσοχή σε κακόβουλα SMS για «απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας»

ΑΑΔΕ: Προσοχή σε κακόβουλα SMS για «απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας»

02.02.20261 λεπτ.
563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 – Αύξηση μέσου μισθού κατά 30,3%

563.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019 – Αύξηση μέσου μισθού κατά 30,3%

02.02.20261 λεπτ.
Διάγγελμα Μητσοτάκη: Πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν

Διάγγελμα Μητσοτάκη: Πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση – Ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν

02.02.20261 λεπτ.
Tα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα
Tα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Tα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα

01.02.20261 λεπτ.
Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις
Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις

Ομόλογα: Τα μεγάλα ελλείμματα ΗΠΑ και Ιαπωνίας πιέζουν ανοδικά τις αποδόσεις

01.02.20261 λεπτ.
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση
Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση

Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια σημαντική και στρατηγική επένδυση

31.01.20261 λεπτ.
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

31.01.20261 λεπτ.
ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας - Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις
ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας – Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις

ΕΕ: Νέα ρεκόρ στην ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας – Η Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιδόσεις

31.01.20261 λεπτ.
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις
Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

30.01.20261 λεπτ.
Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης
Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης

Reuters: Ο ESM εξετάζει τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών για τις χώρες της ευρωζώνης

30.01.20261 λεπτ.
S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία - Βλέπει ανάπτυξη 2
S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία – Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος – Οι επίμονες προκλήσεις

S&P: Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία – Βλέπει ανάπτυξη 2,3% φέτος – Οι επίμονες προκλήσεις

30.01.20261 λεπτ.
Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή
Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή

Eurostat: Ήπια επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη στο τέλος του 2025 παρά την εμπορική αναταραχή

30.01.20261 λεπτ.
Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed
Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed

Ισχυρές πιέσεις στον χρυσό μετά τις πληροφορίες για υποψηφιότητα Warsh στη Fed

30.01.20261 λεπτ.
Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα
Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

Διάταγμα Τραμπ: Eπιπρόσθετοι δασμοί σε κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

30.01.20261 λεπτ.
Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed
Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed

Ο Τραμπ ζήτησε να μειωθούν τα επιτόκια αποκαλώντας «βλάκα» τον επικεφαλής της Fed

29.01.20261 λεπτ.
Share