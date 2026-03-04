Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για Chevron - Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2026 έρευνες υδρογονανθράκων

Παπασταύρου: Aν χρειαστεί θα στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Στο τραπέζι παρεμβάσεις για ρεύμα και καύσιμα

Ανοικτό παράθυρο για μέτρα στήριξης αν επιμείνει η ενεργειακή κρίση, αφήνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας την Τετάρτη το πρωί στο mega. Ωστόσο δήλωσε ότι προς το παρόν η κατάσταση στην αγορά ενέργειας παρακολουθείται στενά και δεν έχει διαμορφωθεί ανάγκη για παρεμβάσεις.

Συγκαταβατικά για τις τιμές ενέργειας λειτουργούν αυτή την περίοδο ορισμένοι παράγοντες, καθώς –όπως εξήγησε– η μειωμένη ζήτηση λόγω του ήπιου καιρού, η αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η συμβολή των υδροηλεκτρικών μονάδων βοηθούν στη σταθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως σημείωσε, το 2025 η παραγωγή από υδροηλεκτρικά κάλυψε περίπου το 2% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που –όπως ανέφερε– καταδεικνύει ότι το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα της χώρας λειτουργεί εξισορροπητικά για τις τιμές.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση της γεωπολιτικής κρίσης, επισημαίνοντας ότι αν η κατάσταση παραταθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για την πορεία των τιμών. Όπως είπε ο υπουργός, σήμερα η παγκόσμια αγορά επηρεάζεται από τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, τον μήνα Μάρτιο θα λείψουν περίπου 90 φορτία από τη διεθνή αγορά. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει φροντίσει εγκαίρως για τον εφοδιασμό της.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης, υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί σημαντικές κρίσεις, όπως η πανδημία και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, και έχει αποδείξει –όπως είπε– ότι διαθέτει τα εργαλεία για να στηρίξει την κοινωνία όταν αυτό απαιτείται.

Παράλληλα τόνισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας δίνει τη δυνατότητα για παρεμβάσεις υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με στόχο να μη μείνει κανείς χωρίς στήριξη.

«Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εταιρείες ενέργειας και τα διυλιστήρια έχουν δεσμευθεί να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων που αναμένεται να συζητηθούν στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή μεγάλων διεθνών εταιρειών σε έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενεργειακή προοπτική της χώρας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα η ενεργειακή ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα εθνικής ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις διεθνείς κρίσεις.

Share