Πού κινούνται οι τιμές των σαρακοστιανών – Πάνω από 500 έλεγχοι, ήδη, από την Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Περισσότερους από 500 ελέγχους έχει πραγματοποιήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά τις τελευταίες ημέρες, παρακολουθώντας την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των σαρακοστιανών προϊόντων, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού
και την προστασία των καταναλωτών. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση κατά το προσεχές τριήμερο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αρχής, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την ουσιαστική εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην αγορά των σαρακοστιανών, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αγορές διαμορφώνονται ως εξής, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2025:
– Ελιές: μείωση περίπου 10%
– Λαγάνα: σταθερή τιμή
– Χαλβάς: σταθερή τιμή
– Σουπιές: σταθερή τιμή
– Γαρίδες: αύξηση περίπου 5%
– Καλαμάρια: αύξηση περίπου 8%
– Χταπόδια: αύξηση περίπου 15%

Οι ανατιμήσεις που καταγράφονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προσφορά, η οποία επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα συνδέεται με δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες προέλευσης εισαγόμενων προϊόντων, όπως η Αργεντινή, Ισπανία, Μαρόκο, Ισημερινός.

